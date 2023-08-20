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Зеленский о вероятных переговорах с РФ: никаких "обменов чего-либо" на украинские территории

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 20 августа 2023, 17:55
Зеленский о вероятных переговорах с РФ: никаких обменов чего-либо на украинские территории
фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в Нидерландах исключил возможность "обмена чего-либо" на украинские территории. Таким образом он прокомментировал вероятность мирных переговоров с РФ.

Источник: "Европейская правда", совместная пресс-конференция Зеленского с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на авиабазе в Эйндховене

Детали: По словам Зеленского, единственным документом, на основе которого могут происходить переговоры о мире, является формула мира.

Он также исключил возможность "обмена чего-либо" на украинские территории.

Прямая речь: "У нас есть один документ, у нас есть формула мира, у нас есть одно желание – мир. Мы сформулировали, как мы его видим, готовы к открытой дискуссии с коллегами. Чем больше, тем лучше для мира, чтобы мир был на одной стороне. На стороне справедливого мира с полным восстановлением территориальной целостности Украины".

В то же время он отметил необходимость восстановления справедливости и привлечь Россию к ответственности за совершенные ею преступления, в частности, авиакатастрофу Боинга MH-17, зверства в Буче и уничтожение Мариуполя.

Напомним:

Читайте также текст "формулы мира" Зеленского из 10 пунктов.

Темы: ЗеленскийпереговорыРосcия
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