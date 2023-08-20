У Києві на тиждень перекриють Хрещатик
Неділя, 20 серпня 2023, 20:30
У столиці з 20 до 28 серпня перекриють автомобільний рух на Хрещатику на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.
Джерело: кореспондент "Української правди", КМДА
Дослівно: "До уваги водіїв. У зв’язку з підготовкою та проведенням святкових заходів в центрі Києва буде перекритий автомобільний рух вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.
Обмеження діятиме з 23:00 год. 20-го серпня до 23:30 год. 28-го серпня".
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Деталі: Наразі, за словами кореспондента УП, розбиту техніку окупантів вивозять з Михайлівської площі.
Цю техніку ймовірно розмістять на Хрещатику.
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