У Києві на тиждень перекриють Хрещатик

У столиці з 20 до 28 серпня перекриють автомобільний рух на Хрещатику на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.

Джерело: кореспондент "Української правди", КМДА

Дослівно: "До уваги водіїв. У зв’язку з підготовкою та проведенням святкових заходів в центрі Києва буде перекритий автомобільний рух вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.

Обмеження діятиме з 23:00 год. 20-го серпня до 23:30 год. 28-го серпня".

Деталі: Наразі, за словами кореспондента УП, розбиту техніку окупантів вивозять з Михайлівської площі.

Цю техніку ймовірно розмістять на Хрещатику.

фото: Ельдар Сарахман, УП

фото: Ельдар Сарахман, УП

фото: Ельдар Сарахман, УП

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