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У Києві на тиждень перекриють Хрещатик

Альона Мазуренко Неділя, 20 серпня 2023, 20:30
У Києві на тиждень перекриють Хрещатик
ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

У столиці з 20 до 28 серпня перекриють автомобільний рух на Хрещатику на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.

Джерело: кореспондент "Української правди", КМДА

Дослівно: "До уваги водіїв. У зв’язку з підготовкою та проведенням святкових заходів в центрі Києва буде перекритий автомобільний рух вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.

Обмеження діятиме з 23:00 год. 20-го серпня до 23:30 год. 28-го серпня".

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Деталі: Наразі, за словами кореспондента УП, розбиту техніку окупантів вивозять з Михайлівської площі.

Цю техніку ймовірно розмістять на Хрещатику.

 
фото: Ельдар Сарахман, УП
 
фото: Ельдар Сарахман, УП
 
фото: Ельдар Сарахман, УП

Нагадаємо: 

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  • До Дня Незалежності на Хрещатику планують провести виставку підбитої російської військової техніки.

Теми: День НезалежностіКиївавто
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