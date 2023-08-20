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В Киеве на неделю перекроют Крещатик

Алена МазуренкоВоскресенье, 20 августа 2023, 20:30
В Киеве на неделю перекроют Крещатик
ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

В столице с 20 до 28 августа перекроют автомобильное движение на Крещатике на участке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого.

Источник: корреспондент "Украинской правды", КГГА

Дословно: "Вниманию водителей. В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в центре Киева будет перекрыто автомобильное движение по улице Крещатик на участке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого.

Ограничение будет действовать с 23:00 час. 20-го августа до 23:30 час. 28-го августа".

Детали: Сейчас, по словам корреспондента УП, разбитую технику оккупантов вывозят с Михайловской площади.

Эту технику вероятно разместят на Крещатике.

 
фото: Ельдар Сарахман, УП
 
фото: Ельдар Сарахман, УП
 
фото: Ельдар Сарахман, УП

Напомним:

  • Ко Дню Независимости на Крещатике планируют провести выставку подбитой российской военной техники.

Темы: День НезависимостиКиевавто
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