В Киеве на неделю перекроют Крещатик

В столице с 20 до 28 августа перекроют автомобильное движение на Крещатике на участке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого.

Источник: корреспондент "Украинской правды", КГГА

Дословно: "Вниманию водителей. В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в центре Киева будет перекрыто автомобильное движение по улице Крещатик на участке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого.

Ограничение будет действовать с 23:00 час. 20-го августа до 23:30 час. 28-го августа".

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Детали: Сейчас, по словам корреспондента УП, разбитую технику оккупантов вывозят с Михайловской площади.

Эту технику вероятно разместят на Крещатике.

фото: Ельдар Сарахман, УП

фото: Ельдар Сарахман, УП

фото: Ельдар Сарахман, УП

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