В Киеве на неделю перекроют Крещатик
Воскресенье, 20 августа 2023, 20:30
В столице с 20 до 28 августа перекроют автомобильное движение на Крещатике на участке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого.
Источник: корреспондент "Украинской правды", КГГА
Дословно: "Вниманию водителей. В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в центре Киева будет перекрыто автомобильное движение по улице Крещатик на участке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого.
Ограничение будет действовать с 23:00 час. 20-го августа до 23:30 час. 28-го августа".
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Детали: Сейчас, по словам корреспондента УП, разбитую технику оккупантов вывозят с Михайловской площади.
Эту технику вероятно разместят на Крещатике.
Напомним:
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- Ко Дню Независимости на Крещатике планируют провести выставку подбитой российской военной техники.