Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве на неделю перекроют Крещатик

Алена МазуренкоВоскресенье, 20 августа 2023, 20:30
В Киеве на неделю перекроют Крещатик
ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

В столице с 20 до 28 августа перекроют автомобильное движение на Крещатике на участке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого.

Источник: корреспондент "Украинской правды", КГГА

Дословно: "Вниманию водителей. В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в центре Киева будет перекрыто автомобильное движение по улице Крещатик на участке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого.

Ограничение будет действовать с 23:00 час. 20-го августа до 23:30 час. 28-го августа".

Реклама:

Детали: Сейчас, по словам корреспондента УП, разбитую технику оккупантов вывозят с Михайловской площади.

Эту технику вероятно разместят на Крещатике.

 
фото: Ельдар Сарахман, УП
 
фото: Ельдар Сарахман, УП
 
фото: Ельдар Сарахман, УП

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ко Дню Независимости на Крещатике планируют провести выставку подбитой российской военной техники.

Темы: День НезависимостиКиевавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский

фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых

НБУ смягчил валютные ограничения по продаже безналичной валюты населению

МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ

Резников: Куртки были зимние, ниже 80-ти долларов цену никто не предлагал

Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой

Все новости...
День Независимости
В Киеве не будет массовых мероприятий на День независимости, но устроят выставку подбитой техники РФ
Зеленский анонсировал "мощные вещи" ко Дню Независимости
Это в России должны тревожиться перед Днем Независимости Украины, а не наоборот – представитель ГУР
Последние новости
04:40
Из-за нехватки пехоты Россия не сможет возобновить масштабные наступательные операции – ISW
03:50
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
02:52
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
01:58
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
01:34
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
00:56
Скандал в Баварии: вице-премьер признался, что раздавал антисемитские листовки в детстве
00:24
дополненоМинобороны РФ вновь заявило о сбитии БпЛА над Белгородской областью
00:10
На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский
23:51
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
23:34
фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых
Все новости...
Реклама: