США в рази нарощують виробництво 155-мм снарядів, щоб забезпечити Україну – WP

Сполучені Штати нарощують виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів, щоб забезпечити Збройні сили України достатньою кількістю озброєння.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Адміністрація президента США наразі зосередилася на розширенні виробництва 155-мм артилерійських снарядів, які виявилися критично важливими для України під час контрнаступу.

Повідомляється, що взимку українські війська пройшли американську підготовку на сучасних маневрах із застосуванням загальновійськових засобів, але Україна нібито "значною мірою відмовилася від цієї тактики, натомість обравши виснажливий підхід із застосуванням артилерії, намагаючись прорвати російські мінні поля і лінії окопів".

Американські офіційні особи заявляють, що це вимагатиме забезпечення України надійним постачанням артилерійських снарядів.

У ЗМІ стверджують, що "українські сили створили перевагу в боєприпасах на південному фронті, використовуючи ракети великої дальності з Франції та Британії для ударів по російських складах боєприпасів за лінією фронту".

Там з посиланням на українські сили пишуть, що ці удари будуть результативними тільки тоді, коли ЗСУ прорвуть російську оборону.

З лютого 2022 року Пентагон уклав контракти на виробництво 155-мм снарядів на суму 2,26 мільярда доларів, що допомогло збільшити американське виробництво з 14 000 одиниць на місяць до російського вторгнення до близько 20 000 на місяць наразі.

Незабаром виробництво має досягти 28 000 одиниць на місяць, а до осені 2025 року планується виробляти 1 мільйон снарядів на рік.

Офіційні особи у США відмовилися повідомити, яка частка з них піде в Україну.

У виробництві снарядів беруть участь різні компанії. Міністерство оборони США також інвестує в розширення виробничих ліній.

Поки що американські чиновники сподіваються, що касетні боєприпаси, які раніше США дозволили надати Україні, допоможуть зберегти динаміку, поки не буде вироблено більше звичайних снарядів.

За їхніми словами, в найближчій перспективі в асортименті артилерійських боєприпасів, що надсилаються в Україну, буде більше касетних боєприпасів.

У Міноборони США бажають до зими допомогти Україні і їхнім союзникам "надолужити згаяне".

Офіційні особи зазначають, що деякі контракти, підписані для поповнення американських поставок або виробництва конкретних видів озброєнь для України, були завершені за 30 днів або менше, в тому числі угоди на виробництво БПЛА Switchblade і Phoenix Ghost та систем ППО NASAM. Також вперше укладено багаторічні контракти на постачання боєприпасів.

Також зазначають, що поповнення американського арсеналу потребуватиме пошуку основних матеріалів для виробництва зброї і ця проблема ускладнюється глобальним дефіцитом хімікатів і вибухових речовин.

Так, США більше не виробляють тротил і перейшли на його замінник під назвою IMX, але різке збільшення виробництва снарядів підштовхнуло Штати до пошуку нових світових постачальників тротилу.

За словами офіційних осіб, США мають значні запаси вибухових речовин, але оскільки заводи випускають більше снарядів, "ми знаємо, що нам знадобиться додаткове виробництво як ракетного палива, так і вибухівки", - сказав представник оборонного відомства.

В ЄС також намагаються вирішити цю проблему. Так, влітку ЄС схвалив план, який передбачає виробництво 650 000 великокаліберних боєприпасів на рік, і взяв на себе зобов'язання поставити 1 мільйон артилерійських боєприпасів для України протягом наступних 12 місяців.