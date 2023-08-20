США в разы наращивают производство 155-мм снарядов, чтобы обеспечить Украину – WP

Соединенные Штаты наращивают производство 155-мм артиллерийских боеприпасов, чтобы обеспечить Вооруженные силы Украины достаточным количеством вооружения.

Источник: The Washington Post

Детали: Администрация президента США сейчас сосредоточилась на расширении производства 155-мм артиллерийских снарядов, которые оказались критически важными для Украины во время контрнаступления.

Сообщается, что зимой украинские войска прошли американскую подготовку на современных маневрах с применением общевойсковых средств, но Украина якобы "в значительной степени отказалась от этой тактики, вместо этого выбрав изнурительный подход с применением артиллерии, пытаясь прорвать российские минные поля и линии окопов".

Американские официальные лица заявляют, что это потребует обеспечения Украины надежными поставками артиллерийских снарядов.

В СМИ утверждают, что "украинские силы создали преимущество в боеприпасах на южном фронте, используя ракеты большой дальности из Франции и Британии для ударов по российским складам боеприпасов за линией фронта".

Там со ссылкой на украинские силы пишут, что эти удары будут результативными только тогда, когда ВСУ прорвут российскую оборону.

С февраля 2022 года Пентагон заключил контракты на производство 155-мм снарядов на сумму 2,26 миллиарда долларов, что помогло увеличить американское производство с 14 000 единиц в месяц до российского вторжения до около 20 000 в месяц в настоящее время.

Вскоре производство должно достичь 28 000 единиц в месяц, а к осени 2025 года планируется производить 1 миллион снарядов в год.

Официальные лица в США отказались сообщить, какая доля из них пойдет в Украину.

В производстве снарядов участвуют различные компании. Министерство обороны США также инвестирует в расширение производственных линий.

Пока что американские чиновники надеются, что кассетные боеприпасы, которые ранее США разрешили предоставить Украине, помогут сохранить динамику, пока не будет произведено больше обычных снарядов.

По их словам, в ближайшей перспективе в ассортименте артиллерийских боеприпасов, направляемых в Украину, будет больше кассетных боеприпасов.

В Минобороны США желают до зимы помочь Украине и их союзникам "наверстать упущенное".

Официальные лица отмечают, что некоторые контракты, подписанные для пополнения американских поставок или производства конкретных видов вооружений для Украины, были завершены за 30 дней или меньше, в том числе соглашения на производство БПЛА Switchblade и Phoenix Ghost и систем ПВО NASAM. Также впервые заключены многолетние контракты на поставку боеприпасов.

Также отмечают, что пополнение американского арсенала потребует поиска основных материалов для производства оружия и эта проблема осложняется глобальным дефицитом химикатов и взрывчатых веществ.

Так, США больше не производят тротил и перешли на его заменитель под названием IMX, но резкое увеличение производства снарядов подтолкнуло Штаты к поиску новых мировых поставщиков тротила.

По словам официальных лиц, США имеют значительные запасы взрывчатых веществ, но поскольку заводы выпускают больше снарядов, "мы знаем, что нам понадобится дополнительное производство как ракетного топлива, так и взрывчатки", - сказал представитель оборонного ведомства.

В ЕС также пытаются решить эту проблему. Так, летом ЕС одобрил план, который предусматривает производство 650 000 крупнокалиберных боеприпасов в год, и взял на себя обязательство поставить 1 миллион артиллерийских боеприпасов для Украины в течение следующих 12 месяцев.