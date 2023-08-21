Захисники за добу знищили 12 ворожих танків і 460 окупантів
Понеділок, 21 серпня 2023, 08:15
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 460 окупантів, 19 ворожих артсистем, 14 ББМ та 12 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 257 930 (+460) осіб ліквідовано,
- танків − 4 358 (+12) од,
- бойових броньованих машин − 8 449 (+14) од,
- артилерійських систем − 5 264 (+19) од,
- РСЗВ − 719 (+2) од,
- засобів ППО − 489 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів − 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 309 (+5) од,
- крилатих ракет − 1 406 (+0),
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 7 692 (+12) од,
- спеціальної техніки − 794 (+4) од.
Дані уточнюються.
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