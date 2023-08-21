Защитники за сутки уничтожили 12 вражеских танков и 460 оккупантов

Украинский воин на БМП. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 460 оккупантов, 19 вражеских артсистем, 14 ББМ и 12 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.23 ориентировочно составили:

личного состава − около 257 930 (+460) человек ликвидировано,

танков − 4 358 (+12) ед,

боевых бронированных машин − 8 449 (+14) ед,

артиллерийских систем − 5 264 (+19) ед,

РСЗО − 719 (+2) ед,

средств ПВО − 489 (+0) ед,

самолетов − 315 (+0) ед,

вертолетов − 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 309 (+5) ед,

крылатых ракет − 1 406 (+0),

кораблей/катеров − 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 7 692 (+12) ед,

специальной техники − 794 (+4) ед.

Данные уточняются.

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