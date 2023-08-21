У Києві затримали чоловіка, який підпалив 12 автівок військових

У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який у 2022-2023 роках у Деснянському районі Києва підпалив 12 автомобілів військових.

Джерело: пресслужба Нацполіції у Києві

Дослівно: "Порушник власноруч виготовляв саморобні запалювальні пристрої та кріпив їх на автомобілі військових.

Оперативники карного розшуку столичного главку викрили чоловіка при спробі знищити 13-тий транспортний засіб. Йому загрожує до десяти років ув’язнення".

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Деталі: До Деснянського управління поліції стали надходити повідомлення про підпали авто на різних вулицях району. Усі авто були пошкоджені за допомогою саморобних приладів.

За словами начальника столичного главку Дмитра Шумейка, серія підпалів сталася наприкінці 2022 року.

Шумейко заявив, що було допитано більше тисячі людей як свідків, десятки людей відпрацьовувались оперативно, проаналізовано сотні Гб відео.

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Підпали вчинялись у період перебоїв з електропостачанням та освітленням вулиць під час ворожих обстрілів міста.

Усі користувачі авто були військовими та особами, що мають відношення до Сил оборони.

Відчувши, що правоохоронці вийшли на слід, зловмисник зупинився.

Але у липні 2023 року зловмисник знову підпалив декілька автівок військових.

До нашого поля зору правоохоронців потрапив 35-річний місцевий мешканець, який переїхав до міста Києва з іншого регіону у 2014 році.

Фігуранта викрили "на гарячому" під час закладки запалювального пристрою до чергового автомобіля військового.

При обшуку речей затриманого працівники поліції виявили та вилучили ще один саморобний прилад.

Пряма мова Шумейка: "Пристрої зловмисник виготовляв сам, які спрацьовували самостійно за визначеним часом. Свої дії затриманий пояснив негативним відношенням до військових. Перевірка його причетності до інших злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки України, триває".

Під час обшуку орендованої квартири порушника у Києві правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбук, запалювальну суміш та різні електродеталі – дроти, мікросхеми, електричні з’єднувачі, перемикачі тощо. На цей час встановлено 12-ть автомобілів, які він пошкодив у Деснянському районі.

Порушнику повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч.2 ст.194 ККУ - умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

Суд взяв його під варту.