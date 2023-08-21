В Киеве задержали мужчину, который поджег 12 автомобилей военных

В столице правоохранители задержали мужчину, который в 2022-2023 годах в Деснянском районе Киева поджег 12 автомобилей военных.

Источник: пресс-служба Нацполиции в Киеве

Дословно: "Нарушитель собственноручно изготавливал самодельные зажигательные устройства и крепил их на автомобили военных.

Оперативники уголовного розыска столичного главка разоблачили мужчину при попытке уничтожить 13-е транспортное средство. Ему грозит до десяти лет заключения".

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Детали: В Деснянское управление полиции стали поступать сообщения о поджогах авто на разных улицах района. Все авто были повреждены с помощью самодельных приборов.

По словам начальника столичного главка Дмитрия Шумейко, серия поджогов произошла в конце 2022 года.

Шумейко заявил, что было допрошено более тысячи человек в качестве свидетелей, десятки людей отрабатывались оперативно, проанализированы сотни Гб видео.

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Поджоги совершались в период перебоев с электроснабжением и освещением улиц во время вражеских обстрелов города.

Все пользователи авто были военными и лицами, имеющими отношение к Силам обороны.

Почувствовав, что правоохранители вышли на след, злоумышленник остановился.

Но в июле 2023 года злоумышленник снова поджег несколько автомобилей военных.

В наше поле зрения правоохранителей попал 35-летний местный житель, который переехал в город Киев из другого региона в 2014 году.

Фигуранта разоблачили "на горячем" во время закладки зажигательного устройства в очередной автомобиль военного.

При обыске вещей задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще один самодельный прибор.

Прямая речь Шумейко: "Устройства злоумышленник изготавливал сам, которые срабатывали самостоятельно по определенному времени. Свои действия задержанный объяснил негативным отношением к военным. Проверка его причастности к другим преступлениям, в том числе против основ национальной безопасности Украины, продолжается".

Во время обыска арендованной квартиры нарушителя в Киеве правоохранители изъяли мобильные телефоны, ноутбук, зажигательную смесь и различные электродетали - провода, микросхемы, электрические соединители, переключатели и тому подобное.

В настоящее время установлено 12-ть автомобилей, которые он повредил в Деснянском районе.

Нарушителю сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.194 УК - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Суд взял его под стражу.