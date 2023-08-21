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З ірландського готелю виселять українських біженців, якщо не платитимуть за харчування

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 13:44
З ірландського готелю виселять українських біженців, якщо не платитимуть за харчування
Фото: Getty Images

Українські біженці, які проживають у готелі Breaffy Woods поблизу Каслбару в західноірландському графстві Мейо, висловили занепокоєння у зв'язку з розпорядженням уряду про те, що вони повинні платити за власне харчування.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням Independent

Деталі: Раніше цього року уряд Ірландії оголосив, що українські біженці, які проживають у готелях та інших місцях з обслуговуванням, повинні будуть платити за харчування 10 євро з дорослого і 5 євро з дитини щодня.

Однак це рішення зустріло спротив з боку мешканців готелю Breaffy Woods поблизу Каслбару, в якому проживають 333 українські біженці і 132 заявники на отримання міжнародного захисту з інших країн.

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У листі, надісланому керівництву готелю, українські мешканці заявили, що їжа не відповідає стандартам, встановленим Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і "не еквівалентна запропонованій ціні".

Вони висловлюють свою "стурбованість і колективну незгоду" і стверджують, що мігранти з інших країн, які перебувають у центрі, не повинні платити за харчування.

"Адміністрація готелю не зобов'язує мешканців інших національностей платити за харчування, що можна розцінювати як дискримінацію", – йдеться в листі.

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За схемою, яка була запроваджена для зменшення витрат держави, мігранти, які відмовляються платити, будуть розглядатися як такі, що відмовляються від наданого їм житла, і їх попросять виїхати.

"Пряма загроза виселення українських сімей, у разі несплати продовольчих внесків, порушує умови директиви про тимчасовий захист в країнах ЄС для осіб, переміщених в результаті російського вторгнення в Україну, згідно з якою надання житла є обов'язковим", – додається в листі.

Лист, підписаний "мешканцями приймального центру Breaffy Woods", був адресований Вілсону Берду, генеральному директору готелю.

В Ірландії перебуває близько 85 000 українських біженців, які отримали тимчасовий захист після втечі від російського вторгнення. На відміну від шукачів притулку, вони можуть працювати або претендувати на соціальні виплати, в тому числі на допомогу по безробіттю.

Українці, які проживають у Breaffy, отримали листа від Департаменту рівності 17 липня, в якому повідомлялося, що нові збори за харчування є обов'язковими. У ньому також говорилося, що будь-які витрати на прання білизни або утримання домашніх тварин "більше не будуть покриватися цим департаментом".

"Якщо ви не сплачуватимете цей внесок за харчування, постачальнику послуг з розміщення доручено повідомити про це цей департамент, і ви не зможете залишитися в цьому помешканні", – йдеться в листі.

У готелі заявили, що їм було рекомендовано переадресувати питання ЗМІ до уряду, і поширили заяву, в якій йдеться про рішення уряду від жовтня минулого року ввести плату за харчування для осіб, які користуються тимчасовим захистом у "фінансованих державою місцях проживання".

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Теми: ІрландіяУкраїнабіженці
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