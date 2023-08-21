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Из ирландской гостиницы выселят украинских беженцев, если не будут платить за питание

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 13:44
Из ирландской гостиницы выселят украинских беженцев, если не будут платить за питание
Фото: Getty Images

Украинские беженцы, проживающие в гостинице Breaffy Woods вблизи Каслбара в западноирландском графстве Мэйо, выразили обеспокоенность в связи с распоряжением правительства о том, что они должны платить за собственное питание.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой Independent

Детали: Ранее в этом году правительство Ирландии объявило, что украинские беженцы, проживающие в гостиницах и других местах с обслуживанием, должны будут платить за питание 10 евро со взрослого и 5 евро с ребенка ежедневно.

Однако это решение встретило сопротивление со стороны жителей отеля Breaffy Woods вблизи Каслбара, в котором проживают 333 украинских беженца и 132 заявителя на получение международной защиты из других стран.

В письме, направленном руководству отеля, украинские жители заявили, что еда не соответствует стандартам, установленным Всемирной организацией здравоохранения, и "не эквивалентна предложенной цене".

Они выражают свою "обеспокоенность и коллективное несогласие" и утверждают, что мигранты из других стран, находящиеся в центре, не должны платить за питание.

"Администрация отеля не обязывает жителей других национальностей платить за питание, что можно расценивать как дискриминацию", – говорится в письме.

По схеме, которая была введена для уменьшения расходов государства, мигранты, которые отказываются платить, будут рассматриваться как отказывающиеся от предоставленного им жилья, и их попросят уехать.

"Прямая угроза выселения украинских семей, в случае неуплаты продовольственных взносов, нарушает условия директивы о временной защите в странах ЕС для лиц, перемещенных в результате российского вторжения в Украину, согласно которой предоставление жилья является обязательным", – добавляется в письме.

Письмо, подписанное "жителями приемного центра Breaffy Woods", было адресовано Уилсону Берду, генеральному директору отеля.

В Ирландии находится около 85 000 украинских беженцев, которые получили временную защиту после бегства от российского вторжения. В отличие от искателей убежища, они могут работать или претендовать на социальные выплаты, в том числе на пособие по безработице.

Украинцы, проживающие в Breaffy, получили письмо от Департамента равенства 17 июля, в котором сообщалось, что новые сборы за питание являются обязательными. В нем также говорилось, что любые расходы на стирку белья или содержание домашних животных "больше не будут покрываться этим департаментом".

"Если вы не будете платить этот взнос за питание, поставщику услуг по размещению поручено уведомить об этом этот департамент, и вы не сможете остаться в этом помещении", – говорится в письме.

В отеле заявили, что им было рекомендовано переадресовать вопрос СМИ к правительству, и распространили заявление, в котором говорится о решении правительства от октября прошлого года ввести плату за питание для лиц, пользующихся временной защитой в "финансируемых государством местах проживания".

Напомним:

Темы: ИрландияУкраинабеженцы
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