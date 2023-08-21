Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна зможе використовувати винищувачі F-16 лише на своїй території – Міноборони Данії

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 14:10
Україна зможе використовувати винищувачі F-16 лише на своїй території – Міноборони Данії
Фото: Getty Images

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що Україна зможе використовувати передані їй винищувачі F-16 лише на своїй території, аби вигнати ворога з території країни.

Джерело: Reuters з посиланням на главу данського Міноборони, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "І не більше того (використання F-16 на території України - ред.) . Такі умови, чи це танки, чи винищувачі, чи щось інше".

Що було раніше:

Теми: ДаніявинищувачіУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Данія
Зеленський виступив у парламенті Данії: Всі під загрозою, якщо Україна не вистоїть
Перші F-16 планують відправити в Україну до Нового року – прем’єрка Данії
Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16
Останні новини
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
Усі новини...
Реклама: