Україна зможе використовувати винищувачі F-16 лише на своїй території – Міноборони Данії

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що Україна зможе використовувати передані їй винищувачі F-16 лише на своїй території, аби вигнати ворога з території країни.

Джерело: Reuters з посиланням на главу данського Міноборони, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "І не більше того (використання F-16 на території України - ред.) . Такі умови, чи це танки, чи винищувачі, чи щось інше".

Що було раніше: