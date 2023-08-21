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Україна зможе використовувати винищувачі F-16 лише на своїй території – Міноборони Данії

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 14:10
Україна зможе використовувати винищувачі F-16 лише на своїй території – Міноборони Данії
Фото: Getty Images

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що Україна зможе використовувати передані їй винищувачі F-16 лише на своїй території, аби вигнати ворога з території країни.

Джерело: Reuters з посиланням на главу данського Міноборони, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "І не більше того (використання F-16 на території України - ред.) . Такі умови, чи це танки, чи винищувачі, чи щось інше".

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Теми: ДаніявинищувачіУкраїна
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