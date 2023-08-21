Україна зможе використовувати винищувачі F-16 лише на своїй території – Міноборони Данії

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що Україна зможе використовувати передані їй винищувачі F-16 лише на своїй території, аби вигнати ворога з території країни.

Джерело: Reuters з посиланням на главу данського Міноборони, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "І не більше того (використання F-16 на території України - ред.) . Такі умови, чи це танки, чи винищувачі, чи щось інше".

Що було раніше:

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Напередодні данський уряд пообіцяв працювати над тим, щоб інші країни долучилися до коаліції і "зробили свій внесок у боротьбу за свободу України".

20 серпня президент України Володимир Зеленський після візиту в Нідерланди був у Данії.

На зустрічі з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен стало відомо, що Копенгаген вирішив передати Україні 19 винищувачів F-16.

Під час візиту в Нідерланди Зеленський оголосив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16 після того, як українські пілоти та інженери завершать навчання.