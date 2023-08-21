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Украина сможет использовать истребители F-16 только на своей территории - Минобороны Дании

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 14:10
Украина сможет использовать истребители F-16 только на своей территории - Минобороны Дании
Фото: Getty Images

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Енсен заявил, что Украина сможет использовать переданные ей истребители F-16 только на своей территории, чтобы изгнать врага с территории страны.

Источник: Reuters со ссылкой на главу датского Минобороны, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "И не более того (использование F-16 на территории Украины - ред.) . Такие условия, будь то танки, или истребители, или что-то другое".

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Темы: ДанияистребителиУкраина
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