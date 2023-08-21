Украина сможет использовать истребители F-16 только на своей территории - Минобороны Дании
Понедельник, 21 августа 2023, 14:10
Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Енсен заявил, что Украина сможет использовать переданные ей истребители F-16 только на своей территории, чтобы изгнать врага с территории страны.
Источник: Reuters со ссылкой на главу датского Минобороны, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "И не более того (использование F-16 на территории Украины - ред.) . Такие условия, будь то танки, или истребители, или что-то другое".
Что предшествовало:
- Накануне датское правительство пообещало работать над тем, чтобы другие страны присоединились к коалиции и "внесли свой вклад в борьбу за свободу Украины".
- 20 августа президент Украины Владимир Зеленский после визита в Нидерланды был в Дании.
- На встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стало известно, что Копенгаген решил передать Украине 19 истребителей F-16.
- Во время визита в Нидерланды Зеленский объявил, что Украина получит 42 истребителя F-16 после того, как украинские пилоты и инженеры завершат обучение.