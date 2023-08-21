Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністр оборони Данії присоромив посла Росії, який висловився про передачу F-16 Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 15:24
Міністр оборони Данії присоромив посла Росії, який висловився про передачу F-16 Україні
фото: ОП

Міністр оборони Данії Якоб Еллеман-Єнсен присоромив посла Росії у Копенгагені Володимира Барбіна, який назвав передачу Україні винищувачів F-16 "ескалацією конфлікту".

Джерело: "Європейська правда", канал TV2

Пряма мова: "Представник країни, яка вторглася до мирного сусіда і вбиває мирних жителів, наважується говорити, що інші розганяють конфлікт, який вони могли б зупинити завтра, просто сказавши, що зараз ми відходимо до своєї країни.

Я думаю, йому має бути соромно".

Реклама:

Деталі: Засудження з боку російського посла з'явилося в ті самі години, коли президент України Володимир Зеленський перебував у палаці Крістіансборг, де серед іншого перебуває парламент Данії.

Тут український президент виступив з промовою перед великим натовпом, який зібрався перед головними сходами палацу. Одразу після промови міністр оборони відреагував на засудження Росії.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ДаніявинищувачіУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський

фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених

НБУ пом'якшив валютні обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню

МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ

Резніков: Куртки були зимові, нижче 80-ти доларів ціну ніхто не пропонував

Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою

Усі новини...
Данія
Україна зможе використовувати винищувачі F-16 лише на своїй території – Міноборони Данії
Зеленський виступив у парламенті Данії: Всі під загрозою, якщо Україна не вистоїть
Перші F-16 планують відправити в Україну до Нового року – прем’єрка Данії
Останні новини
04:40
Через брак піхоти Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції – ISW
03:50
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
02:52
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
01:58
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
01:34
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
00:56
Скандал у Баварії: віцепрем’єр зізнався, що роздавав антисемітські листівки в дитинстві
00:24
доповненоМіноборони РФ знов заявило про збиття БпЛА над Бєлгородською областю
00:10
На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський
23:51
Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію
23:34
фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
Усі новини...
Реклама: