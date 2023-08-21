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Міністр оборони Данії присоромив посла Росії, який висловився про передачу F-16 Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 15:24
Міністр оборони Данії присоромив посла Росії, який висловився про передачу F-16 Україні
фото: ОП

Міністр оборони Данії Якоб Еллеман-Єнсен присоромив посла Росії у Копенгагені Володимира Барбіна, який назвав передачу Україні винищувачів F-16 "ескалацією конфлікту".

Джерело: "Європейська правда", канал TV2

Пряма мова: "Представник країни, яка вторглася до мирного сусіда і вбиває мирних жителів, наважується говорити, що інші розганяють конфлікт, який вони могли б зупинити завтра, просто сказавши, що зараз ми відходимо до своєї країни.

Я думаю, йому має бути соромно".

Деталі: Засудження з боку російського посла з'явилося в ті самі години, коли президент України Володимир Зеленський перебував у палаці Крістіансборг, де серед іншого перебуває парламент Данії.

Тут український президент виступив з промовою перед великим натовпом, який зібрався перед головними сходами палацу. Одразу після промови міністр оборони відреагував на засудження Росії.

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Теми: ДаніявинищувачіУкраїнаРосія
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