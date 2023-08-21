Міністр оборони Данії присоромив посла Росії, який висловився про передачу F-16 Україні
Міністр оборони Данії Якоб Еллеман-Єнсен присоромив посла Росії у Копенгагені Володимира Барбіна, який назвав передачу Україні винищувачів F-16 "ескалацією конфлікту".
Джерело: "Європейська правда", канал TV2
Пряма мова: "Представник країни, яка вторглася до мирного сусіда і вбиває мирних жителів, наважується говорити, що інші розганяють конфлікт, який вони могли б зупинити завтра, просто сказавши, що зараз ми відходимо до своєї країни.
Я думаю, йому має бути соромно".
Деталі: Засудження з боку російського посла з'явилося в ті самі години, коли президент України Володимир Зеленський перебував у палаці Крістіансборг, де серед іншого перебуває парламент Данії.
Тут український президент виступив з промовою перед великим натовпом, який зібрався перед головними сходами палацу. Одразу після промови міністр оборони відреагував на засудження Росії.
Нагадаємо:
- Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що Україна може використовувати передані їй винищувачі F-16 лише на своїй території.
- 20 серпня президент України Володимир Зеленський після візиту в Нідерланди прибув у Данію.
- На зустрічі з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен стало відомо, що Копенгаген вирішив передати Україні 19 винищувачів F-16.