Министр обороны Дании пристыдил посла России, который высказался о передаче F-16 Украине

Министр обороны Дании Якоб Эллеман-Йенсен пристыдил посла России в Копенгагене Владимира Барбина, который назвал передачу Украине истребителей F-16 "эскалацией конфликта".

Источник: "Европейская правда", канал TV2

Прямая речь: "Представитель страны, которая вторглась в мирного соседа и убивает мирных жителей, осмеливается говорить, что другие разгоняют конфликт, который они могли бы остановить завтра, просто сказав, что сейчас мы отходим в свою страну.

Я думаю, ему должно быть стыдно".

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Детали: Осуждение со стороны российского посла появилось в те же часы, когда президент Украины Владимир Зеленский находился во дворце Кристиансборг, где среди прочего находится парламент Дании.

Здесь украинский президент выступил с речью перед большой толпой, которая собралась перед главной лестницей дворца. Сразу после речи министр обороны отреагировал на осуждение России

Напомним:

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