Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Министр обороны Дании пристыдил посла России, который высказался о передаче F-16 Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 15:24
Министр обороны Дании пристыдил посла России, который высказался о передаче F-16 Украине
фото: ОП

Министр обороны Дании Якоб Эллеман-Йенсен пристыдил посла России в Копенгагене Владимира Барбина, который назвал передачу Украине истребителей F-16 "эскалацией конфликта".

Источник: "Европейская правда", канал TV2

Прямая речь: "Представитель страны, которая вторглась в мирного соседа и убивает мирных жителей, осмеливается говорить, что другие разгоняют конфликт, который они могли бы остановить завтра, просто сказав, что сейчас мы отходим в свою страну.

Я думаю, ему должно быть стыдно".

Детали: Осуждение со стороны российского посла появилось в те же часы, когда президент Украины Владимир Зеленский находился во дворце Кристиансборг, где среди прочего находится парламент Дании.

Здесь украинский президент выступил с речью перед большой толпой, которая собралась перед главной лестницей дворца. Сразу после речи министр обороны отреагировал на осуждение России

Напомним:

  • Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что Украина может использовать переданные ей истребители F-16 только на своей территории.
  • 20 августа президент Украины Владимир Зеленский после визита в Нидерланды прибыл в Данию.
  • На встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стало известно, что Копенгаген решил передать Украине 19 истребителей F-16.

Темы: ДанияистребителиУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Дания
Украина сможет использовать истребители F-16 только на своей территории - Минобороны Дании
Зеленский выступил в парламенте Дании: Все под угрозой, если Украина не выстоит
Первые F-16 планируют отправить в Украину до Нового года – премьер Дании
Последние новости
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
Все новости...
Реклама: