Министр обороны Дании пристыдил посла России, который высказался о передаче F-16 Украине
Министр обороны Дании Якоб Эллеман-Йенсен пристыдил посла России в Копенгагене Владимира Барбина, который назвал передачу Украине истребителей F-16 "эскалацией конфликта".
Источник: "Европейская правда", канал TV2
Прямая речь: "Представитель страны, которая вторглась в мирного соседа и убивает мирных жителей, осмеливается говорить, что другие разгоняют конфликт, который они могли бы остановить завтра, просто сказав, что сейчас мы отходим в свою страну.
Я думаю, ему должно быть стыдно".
Детали: Осуждение со стороны российского посла появилось в те же часы, когда президент Украины Владимир Зеленский находился во дворце Кристиансборг, где среди прочего находится парламент Дании.
Здесь украинский президент выступил с речью перед большой толпой, которая собралась перед главной лестницей дворца. Сразу после речи министр обороны отреагировал на осуждение России
Напомним:
- Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что Украина может использовать переданные ей истребители F-16 только на своей территории.
- 20 августа президент Украины Владимир Зеленский после визита в Нидерланды прибыл в Данию.
- На встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стало известно, что Копенгаген решил передать Украине 19 истребителей F-16.