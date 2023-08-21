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Министр обороны Дании пристыдил посла России, который высказался о передаче F-16 Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 15:24
Министр обороны Дании пристыдил посла России, который высказался о передаче F-16 Украине
фото: ОП

Министр обороны Дании Якоб Эллеман-Йенсен пристыдил посла России в Копенгагене Владимира Барбина, который назвал передачу Украине истребителей F-16 "эскалацией конфликта".

Источник: "Европейская правда", канал TV2

Прямая речь: "Представитель страны, которая вторглась в мирного соседа и убивает мирных жителей, осмеливается говорить, что другие разгоняют конфликт, который они могли бы остановить завтра, просто сказав, что сейчас мы отходим в свою страну.

Я думаю, ему должно быть стыдно".

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Детали: Осуждение со стороны российского посла появилось в те же часы, когда президент Украины Владимир Зеленский находился во дворце Кристиансборг, где среди прочего находится парламент Дании.

Здесь украинский президент выступил с речью перед большой толпой, которая собралась перед главной лестницей дворца. Сразу после речи министр обороны отреагировал на осуждение России

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что Украина может использовать переданные ей истребители F-16 только на своей территории.
  • 20 августа президент Украины Владимир Зеленский после визита в Нидерланды прибыл в Данию.
  • На встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стало известно, что Копенгаген решил передать Украине 19 истребителей F-16.

Темы: ДанияистребителиУкраинаРосcия
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