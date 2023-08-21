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Німеччина ще не визначилась, чи постачати Україні ракети Taurus

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 15:36
Німеччина ще не визначилась, чи постачати Україні ракети Taurus
ШТЕФФЕН ГЕБЕШТРАЙТ. ФОТО: "УКРІНФОРМ"

Уряд Німеччини поки що не визначився, чи постачати Україні далекобійні крилаті ракети типу Taurus, про які просив Київ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Деталі: Речник уряду Штеффен Гебештрайт, відповідаючи на запитання, чи посилить постачання Нідерландами та Данією винищувачів F-16 Україні тиск на німецький уряд у питанні Taurus, заявив, що такого тиску не відчувається.

Відповідаючи на запитання, чи можна очікувати рішення про постачання Taurus до або під час засідання уряду наступного тижня, Гебештрайт додав, що наразі він не має розкладу, за яким можна було б про це повідомляти.

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"Важливо, що наразі немає ніякого нового статусу (постачання ракет Taurus)", – сказав він.

Також важливо, "щоб Україна отримувала максимальну підтримку", сказав Гебештрайт, підкресливши, що Німеччина надає найсильнішу військову підтримку Україні після Сполучених Штатів.

Як повідомлялося, понад половина опитаних громадян Німеччини наразі виступає проти надання Україні далекобійних ракет Taurus, які Київ просив для ураження російських військових об’єктів у глибокому тилу.

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За інформацією видання Spiegel, наразі щодо питання передачі ракет тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.

Читайте також статтю "ЄП" про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.

Теми: Німеччиназброя
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