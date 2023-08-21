Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия еще не определилась, поставлять ли Украине ракеты Taurus

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 15:36
Германия еще не определилась, поставлять ли Украине ракеты Taurus
ШТЕФФЕН ГЕБЕШТРАЙТ. ФОТО: "УКРИНФОРМ"

Правительство Германии пока не определилось, поставлять ли Украине дальнобойные крылатые ракеты типа Taurus, о которых просил Киев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Представитель правительства Штеффен Гебештрайт, отвечая на вопрос, усилит ли поставки Нидерландами и Данией истребителей F-16 Украине давление на немецкое правительство в вопросе Taurus, заявил, что такого давления не ощущается.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать решения о поставках Taurus до или во время заседания правительства на следующей неделе, Гебештрайт добавил, что на данный момент он не имеет расписания, по которому можно было бы об этом сообщать.

Реклама:

"Важно, что пока нет никакого нового статуса (поставки ракет Taurus)", – сказал он.

Также важно, "чтобы Украина получала максимальную поддержку", сказал Гебештрайт, подчеркнув, что Германия оказывает Украине самую сильную военную поддержку после Соединенных Штатов.

Как сообщалось, более половины опрошенных граждан Германии сейчас выступает против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus, которые Киев просил для поражения российских военных объектов в глубоком тылу.

ВИДЕО ДНЯ

По информации издания Spiegel, сейчас по вопросу передачи ракет продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы исключить удары Киевом по российской территории, что не касается оккупированного РФ Крыма.

Читайте также статью "ЕП" о том, как Германия дискутирует о передаче Украине ракет Taurus.

Темы: Германияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский

фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых

НБУ смягчил валютные ограничения по продаже безналичной валюты населению

МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ

Резников: Куртки были зимние, ниже 80-ти долларов цену никто не предлагал

Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой

Все новости...
Германия
Пророссийский автопробег в Кельне собрал куда меньше участников, чем ожидалось
Rheinmetall до конца лета начнет обслуживать танки в Украине
Шольц под аплодисменты и свист ультраправых защищал свою политику по поддержке Украины
Последние новости
04:40
Из-за нехватки пехоты Россия не сможет возобновить масштабные наступательные операции – ISW
03:50
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
02:52
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
01:58
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
01:34
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
00:56
Скандал в Баварии: вице-премьер признался, что раздавал антисемитские листовки в детстве
00:24
дополненоМинобороны РФ вновь заявило о сбитии БпЛА над Белгородской областью
00:10
На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский
23:51
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
23:34
фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых
Все новости...
Реклама: