Поверніть дітей до школи: аукціон на зустріч із Михайлом Ткачем
Понеділок, 21 серпня 2023, 16:55
У рамках спільного збору УП та фонду savED на укриття в ліцеї №55 у Миколаєві ми оголошуємо аукціони на зустрічі із командою УП.
Перший лот — зустріч із журналістом-розслідувачем УП Михайлом Ткачем.
Початкова ставка: 5 тисяч гривень.
Мінімальний крок: 200 гривень.
Робіть ставки у коментарях під цим постом.
Перможця оголосимо до 18:00 28 серпня.
Після того, як внесок буде перерахований, ми допоможемо обом сторонам домовитися про зручний день та час зустрічі.
Долучайтесь до ініціативи — допоможемо нашим дітям повернутися до безпечного навчання 🙏❤️
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