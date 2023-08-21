Верните детей в школу: аукцион на встречу с Михаилом Ткачом (укр)

У рамках спільного збору УП та фонду savED на укриття в ліцеї №55 у Миколаєві ми оголошуємо аукціони на зустрічі із командою УП.



Перший лот — зустріч із журналістом-розслідувачем УП Михайлом Ткачем.



Початкова ставка: 5 тисяч гривень.



Мінімальний крок: 200 гривень.

Робіть ставки у коментарях під цим постом.

Перможця оголосимо до 18:00 28 серпня.



Після того, як внесок буде перерахований, ми допоможемо обом сторонам домовитися про зручний день та час зустрічі.



Долучайтесь до ініціативи — допоможемо нашим дітям повернутися до безпечного навчання 🙏❤️