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Верните детей в школу: аукцион на встречу с Михаилом Ткачом (укр)

"Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 16:55
 

У рамках спільного збору УП та фонду savED на укриття в ліцеї №55 у Миколаєві ми оголошуємо аукціони на зустрічі із командою УП.

Перший лот — зустріч із журналістом-розслідувачем УП Михайлом Ткачем.

Початкова ставка: 5 тисяч гривень.

Мінімальний крок: 200 гривень.

Робіть ставки у коментарях під цим постом.

Перможця оголосимо до 18:00 28 серпня.

Після того, як внесок буде перерахований, ми допоможемо обом сторонам домовитися про зручний день та час зустрічі.

Долучайтесь до ініціативи — допоможемо нашим дітям повернутися до безпечного навчання 🙏❤️

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