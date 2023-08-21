Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Верните детей в школу: аукцион на встречу с Михаилом Ткачом (укр)

"Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 16:55
 

У рамках спільного збору УП та фонду savED на укриття в ліцеї №55 у Миколаєві ми оголошуємо аукціони на зустрічі із командою УП.

Перший лот — зустріч із журналістом-розслідувачем УП Михайлом Ткачем.

Початкова ставка: 5 тисяч гривень.

Мінімальний крок: 200 гривень.

Робіть ставки у коментарях під цим постом.

Перможця оголосимо до 18:00 28 серпня.

Після того, як внесок буде перерахований, ми допоможемо обом сторонам домовитися про зручний день та час зустрічі.

Долучайтесь до ініціативи — допоможемо нашим дітям повернутися до безпечного навчання 🙏❤️

Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Последние новости
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
Все новости...