Путін поки не їде в Туреччину: зустріч з Ердоганом відкладається

Очікуваний візит президента Росії Владіміра Путіна до Анкари відкладається щонайменше до вересня, судячи з заяви президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Anadolu

Деталі: Ердоган, повертаючись з Угорщини, сказав представникам ЗМІ, що за нагоди розраховує зустрітися з Путіним у вересні та поговорити, серед іншого, про майбутнє Чорноморської зернової ініціативи.

Пряма мова Ердогана: "У вересні відбудеться зустріч G20 в Індії та засідання Генеральної асамблеї ООН у США. Якщо з таким щільним графіком вийде знайти можливість, ми з Путіним зустрінемося особисто".

Деталі: Ердоган не уточнив потенційне місце зустрічі.

Також повідомляють, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан невдовзі може вирушити з візитом до Росії.

Передісторія: