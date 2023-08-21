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Путін поки не їде в Туреччину: зустріч з Ердоганом відкладається

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 16:55
Путін поки не їде в Туреччину: зустріч з Ердоганом відкладається
Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган, фото РИА Новости

Очікуваний візит президента Росії Владіміра Путіна до Анкари відкладається щонайменше до вересня, судячи з заяви президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Anadolu

Деталі: Ердоган, повертаючись з Угорщини, сказав представникам ЗМІ, що за нагоди розраховує зустрітися з Путіним у вересні та поговорити, серед іншого, про майбутнє Чорноморської зернової ініціативи. 

Пряма мова Ердогана: "У вересні відбудеться зустріч G20 в Індії та засідання Генеральної асамблеї ООН у США. Якщо з таким щільним графіком вийде знайти можливість, ми з Путіним зустрінемося особисто".

Деталі: Ердоган не уточнив потенційне місце зустрічі. 

Також повідомляють, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан невдовзі може вирушити з візитом до Росії. 

Передісторія:

  • Російський диктатор Володимир Путін може особисто приїхати до Анкари. Візит очікували у другій половині серпня, в середині місяця неофіційно ширилися чутки, що він може відбутися "найближчими днями".
  • Згодом з'явилися повідомлення, що Ердоган може зустрітись із представником Путіна – президентом Татарстану Русланом Мінніхановим – нібито для узгодження домовленості з Москвою про транзит російського зерна в обмін на повернення Росії до "зернової угоди".

Теми: ПутінЕрдоганзерноРосія
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