Путин пока не едет в Турцию: встреча с Эрдоганом откладывается

Ожидаемый визит президента России Владимира Путина в Анкару откладывается по меньшей мере до сентября, судя по заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu

Детали: Эрдоган, возвращаясь из Венгрии, сказал представителям СМИ, что при случае рассчитывает встретиться с Путиным в сентябре и поговорить о будущем Черноморской зерновой инициативы.

Прямая речь Эрдогана: "В сентябре состоится встреча G20 в Индии и заседание Генеральной ассамблеи ООН в США. Если с таким плотным графиком получится найти возможность, мы с Путиным встретимся лично".

Реклама:

Детали: Эрдоган не уточнил потенциальное место встречи.

Также сообщают, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан вскоре может отправиться с визитом в Россию.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ