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Путин пока не едет в Турцию: встреча с Эрдоганом откладывается

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 16:55
Путин пока не едет в Турцию: встреча с Эрдоганом откладывается
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, фото РИА Новости

Ожидаемый визит президента России Владимира Путина в Анкару откладывается по меньшей мере до сентября, судя по заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu

Детали: Эрдоган, возвращаясь из Венгрии, сказал представителям СМИ, что при случае рассчитывает встретиться с Путиным в сентябре и поговорить о будущем Черноморской зерновой инициативы.

Прямая речь Эрдогана: "В сентябре состоится встреча G20 в Индии и заседание Генеральной ассамблеи ООН в США. Если с таким плотным графиком получится найти возможность, мы с Путиным встретимся лично".

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Детали: Эрдоган не уточнил потенциальное место встречи.

Также сообщают, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан вскоре может отправиться с визитом в Россию.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российский диктатор Владимир Путин может лично приехать в Анкару. Визит ожидали во второй половине августа, в середине месяца неофициально ходили слухи, что он может состояться "в ближайшие дни".
  • Впоследствии появились сообщения, что Эрдоган может встретиться с представителем Путина – президентом Татарстана Русланом Миннихановым – якобы для согласования договоренности с Москвой о транзите российского зерна в обмен на возвращение России в "зерновое соглашение".

Темы: ПутинЭрдоганзерноРосcия
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