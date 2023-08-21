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Саакашвілі через соратників починає передвиборчу кампанію у Грузії

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 17:14
Саакашвілі через соратників починає передвиборчу кампанію у Грузії
Фото: Getty Images

Соратники ув’язнененого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі з 22 серпня починають передвиборчу кампанію від його імені, у владі кажуть, що можуть оголосити її незаконною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия"

Деталі: Про початок масштабну кампанію від імені колишнього грузинського президента для підготовки зміни влади в країні оголосила представниця Єдиного національного руху – партії Саакашвілі – Софо Джапарідзе, яку Саакашвілі раніше призначив своєю речницею.

"Назвемо це початком передвиборчої кампанії", – оголосила Джапарідзе, зазначивши, що як представниця Саакашвілі планує відвідати усі регіони Грузії, зустрічатися з його прихильниками та планувати подальші дії. 

У комітеті з прав людини парламенту Грузії заявили, що Саакашвілі не має права вести у Грузії передвиборчу кампанію, оскільки не є громадянином країни. 

Очільник комітету Міхеїл Саджвеладзе сказав, що поки невідомо в деталях, що саме передбачає анонсована кампанія, важко сказати, чи буде це порушенням закону, але "спроби втручання у політику з боку іноземного громадянина – це щонайменш прояв неповаги до законодавства". 

Як відомо, Саакашвілі втратив грузинське громадянство наприкінці 2015 року у зв’язку з тим, що став громадянином України. 

Наступні парламентські вибори у Грузії заплановані на 2024 рік.

Передісторія:

  • Саакашвілі втратив грузинське громадянство наприкінці 2015 року у зв’язку з тим, що став громадянином України. 
  • Наступні парламентські вибори у Грузії заплановані на 2024 рік.
  • Нагадаємо, на початку липня Саакашвілі вперше з лютого брав участь у судовому засіданні, через відеовключення з клініки "Вівамед". Він виглядав вкрай виснаженим, що викликало широкий резонанс.
  • Після цього стало відомо, що до Саакашвілі після шестимісячної затримки пустили польських лікарів. Однак у пенітенціарній службі заявили, що польський лікар намагався потай винести зразки матеріалів, взятих у політика.

Теми: СаакашвіліГрузія
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