Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Саакашвілі через соратників починає передвиборчу кампанію у Грузії

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 17:14
Саакашвілі через соратників починає передвиборчу кампанію у Грузії
Фото: Getty Images

Соратники ув’язнененого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі з 22 серпня починають передвиборчу кампанію від його імені, у владі кажуть, що можуть оголосити її незаконною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия"

Деталі: Про початок масштабну кампанію від імені колишнього грузинського президента для підготовки зміни влади в країні оголосила представниця Єдиного національного руху – партії Саакашвілі – Софо Джапарідзе, яку Саакашвілі раніше призначив своєю речницею.

"Назвемо це початком передвиборчої кампанії", – оголосила Джапарідзе, зазначивши, що як представниця Саакашвілі планує відвідати усі регіони Грузії, зустрічатися з його прихильниками та планувати подальші дії. 

Реклама:

У комітеті з прав людини парламенту Грузії заявили, що Саакашвілі не має права вести у Грузії передвиборчу кампанію, оскільки не є громадянином країни. 

Очільник комітету Міхеїл Саджвеладзе сказав, що поки невідомо в деталях, що саме передбачає анонсована кампанія, важко сказати, чи буде це порушенням закону, але "спроби втручання у політику з боку іноземного громадянина – це щонайменш прояв неповаги до законодавства". 

Як відомо, Саакашвілі втратив грузинське громадянство наприкінці 2015 року у зв’язку з тим, що став громадянином України. 

ВІДЕО ДНЯ

Наступні парламентські вибори у Грузії заплановані на 2024 рік.

Передісторія:

  • Саакашвілі втратив грузинське громадянство наприкінці 2015 року у зв’язку з тим, що став громадянином України. 
  • Наступні парламентські вибори у Грузії заплановані на 2024 рік.
  • Нагадаємо, на початку липня Саакашвілі вперше з лютого брав участь у судовому засіданні, через відеовключення з клініки "Вівамед". Він виглядав вкрай виснаженим, що викликало широкий резонанс.
  • Після цього стало відомо, що до Саакашвілі після шестимісячної затримки пустили польських лікарів. Однак у пенітенціарній службі заявили, що польський лікар намагався потай винести зразки матеріалів, взятих у політика.

Теми: СаакашвіліГрузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський

фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених

НБУ пом'якшив валютні обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню

МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ

Резніков: Куртки були зимові, нижче 80-ти доларів ціну ніхто не пропонував

Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою

Усі новини...
Саакашвілі
У стані Саакашвілі зберігається "динаміка погіршення" – група експертів
Саакашвілі вирішив зайнятися допомогою українським дітям
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Останні новини
04:40
Через брак піхоти Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції – ISW
03:50
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
02:52
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
01:58
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
01:34
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
00:56
Скандал у Баварії: віцепрем’єр зізнався, що роздавав антисемітські листівки в дитинстві
00:24
доповненоМіноборони РФ знов заявило про збиття БпЛА над Бєлгородською областю
00:10
На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський
23:51
Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію
23:34
фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
Усі новини...
Реклама: