Саакашвілі через соратників починає передвиборчу кампанію у Грузії

Соратники ув’язнененого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі з 22 серпня починають передвиборчу кампанію від його імені, у владі кажуть, що можуть оголосити її незаконною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия"

Деталі: Про початок масштабну кампанію від імені колишнього грузинського президента для підготовки зміни влади в країні оголосила представниця Єдиного національного руху – партії Саакашвілі – Софо Джапарідзе, яку Саакашвілі раніше призначив своєю речницею.

"Назвемо це початком передвиборчої кампанії", – оголосила Джапарідзе, зазначивши, що як представниця Саакашвілі планує відвідати усі регіони Грузії, зустрічатися з його прихильниками та планувати подальші дії.

У комітеті з прав людини парламенту Грузії заявили, що Саакашвілі не має права вести у Грузії передвиборчу кампанію, оскільки не є громадянином країни.

Очільник комітету Міхеїл Саджвеладзе сказав, що поки невідомо в деталях, що саме передбачає анонсована кампанія, важко сказати, чи буде це порушенням закону, але "спроби втручання у політику з боку іноземного громадянина – це щонайменш прояв неповаги до законодавства".

Як відомо, Саакашвілі втратив грузинське громадянство наприкінці 2015 року у зв’язку з тим, що став громадянином України.

Наступні парламентські вибори у Грузії заплановані на 2024 рік.

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