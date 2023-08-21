Саакашвили через соратников начинает предвыборную кампанию в Грузии

Соратники заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили с 22 августа начинают предвыборную кампанию от его имени, во власти говорят, что могут объявить ее незаконной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия"

Детали: О начале масштабной кампании от имени бывшего грузинского президента для подготовки смены власти в стране объявила представитель Единого национального движения - партии Саакашвили - Софо Джапаридзе, которую Саакашвили ранее назначил своим спикером.

"Назовем это началом предвыборной кампании", – объявила Джапаридзе, отметив, что как представитель Саакашвили планирует посетить все регионы Грузии, встречаться с его сторонниками и планировать дальнейшие действия.

В комитете по правам человека парламента Грузии заявили, что Саакашвили не имеет права вести в Грузии предвыборную кампанию, поскольку не является гражданином страны.

Глава комитета Михеил Саджвеладзе сказал, что пока неизвестно в деталях, что именно предусматривает анонсированная кампания, трудно сказать, будет ли это нарушением закона, но "попытки вмешательства в политику со стороны иностранного гражданина – это как минимум проявление неуважения к законодательству".

Как известно, Саакашвили потерял грузинское гражданство в конце 2015 года в связи с тем, что стал гражданином Украины.

Следующие парламентские выборы в Грузии запланированы на 2024 год.

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