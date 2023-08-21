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До Польщі прибула перша РСЗВ Chunmoo з Південної Кореї

Понеділок, 21 серпня 2023, 18:01
Ілюстративне фото
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що до них перша реактивна система залпового вогню K239 Chunmoo з Південної Кореї.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: "Перша корейська ракетна установка K239 Chunmoo щойно прибула до Польщі. Вона була встановлена на польській вантажівці Jelcz", – написав Блащак у Twitter.

Він додав, що інші південнокорейські РСЗВ прибудуть до кінця року.

У жовтні 2022 року Польща підписала угоду про купівлю 288 реактивних систем залпового вогню Chunmoo у межах угоди з Південною Кореєю.

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K239 Chunmoo – це самохідна реактивна система залпового вогню, розроблена в 2013 році для заміни застарілої K136 Kooryong у південнокорейській армії. Вона здатна запускати кілька різних керованих і некерованих артилерійських ракет.

Крім пускових установок Chunmoo, Польща отримає велику кількість ракет – як високоточних з дальністю до 70 кілометрів, так і тактичних з дальністю близько 300 кілометрів.

Низка угод, підписаних на закупівлю танків, гаубиць і літаків, зробила Польщу найбільшим оборонним клієнтом Південної Кореї в Європі.

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