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В Польшу прибыла первая РСЗО Chunmoo из Южной Кореи

Понедельник, 21 августа 2023, 18:01
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что к ним первая реактивная система залпового огня K239 Chunmoo из Южной Кореи.

Источник: "Европейская правда"

"Первая корейская ракетная установка K239 Chunmoo только что прибыла в Польшу. Она была установлена на польском грузовике Jelcz", – написал Блащак в Twitter.

Он добавил, что другие южнокорейские РСЗО прибудут до конца года.

В октябре 2022 года Польша подписала соглашение о покупке 288 реактивных систем залпового огня Chunmoo в рамках соглашения с Южной Кореей.

K239 Chunmoo – это самоходная реактивная система залпового огня, разработанная в 2013 году для замены устаревшей K136 Kooryong в южнокорейской армии. Она способна запускать несколько различных управляемых и неуправляемых артиллерийских ракет.

Помимо пусковых установок Chunmoo, Польша получит большое количество ракет – как высокоточных с дальностью до 70 километров, так и тактических с дальностью около 300 километров.

Ряд соглашений, подписанных на закупку танков, гаубиц и самолетов, сделал Польшу крупнейшим оборонным клиентом Южной Кореи в Европе.

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