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Бербок хоче швидше ухвалити надання Україні ракет Taurus

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 19:08
Бербок хоче швидше ухвалити надання Україні ракет Taurus
АННАЛЕНА БЕРБОК. ФОТО GETTY IMAGES

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus потрібно ухвалити швидше, оскільки кожен день має значення.

Джерело: як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це Бербок сказала в понеділок на пресконференції в Берліні

Деталі: Відповідаючи на питання, чи буде вона підтримувати якнайшвидше надання Україні Taurus, голова німецького МЗС зазначила: "Те, що важить кожен день – це те, що, я вважаю, за останні півтора року ми мусили відчути".

Окремо Бербок згадала й про рішення Данії та Нідерландів передати Україні винищувачі F-16 після завершення навчань, назвавши його "чудовим днем для України і, відповідно, чудовим днем для Європи".

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Вона підкреслила, що кожен день про себе нагадує жорстокість російської війни проти України.

Пряма мова: "А ще за ці останні півтора року ми стали свідками того, наскільки насправді важливою для самооборони України є наша військова підтримка… І під цим кутом зору ми вивчаємо всі подальші запити України, аби дати їй змогу захищати власне населення".

Більше деталей: Ракети Taurus належать до найсучаснішої зброї німецьких повітряних сил. За характеристиками Taurus схожа до крилатих ракет Storm Shadow, які вже надали Україні Велика Британія та Франція (де вони відомі під назвою SCALP).

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Водночас ракета здатна уражати цілі ще далі, на відстань до 500 кілометрів, завдяки більш сучасному реактивному двигуну, без заходу літака у повітряний простір ворога. Taurus летить на швидкості майже 1000 км/год і дуже низько, менше ніж 50 метрів над землею, тож може бути непомітною для ворожих радарів.

Нагадаємо: 

  • За інформацією видання Spiegel, наразі щодо питання передачі ракет тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.

Теми: Німеччиназброя
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