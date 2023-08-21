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США закликали своїх громадян виїхати з Білорусі

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 19:29
США закликали своїх громадян виїхати з Білорусі
ПРАПОР БІЛОРУСІ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Посольство Сполучених Штатів у Білорусі у понеділок опублікувало попередження для американців у зв’язку із закриттям двох із шести пунктів пропуску на білорусько-литовському кордоні.

Джерело: як пише "Європейська правда", попередження опубліковане на сайті посольства.

Деталі: Американське диппердставництво у Мінську закликає громадян США не подорожувати до Білорусі через її сприяння російській агресії проти України, "свавільне застосування місцевих законів, можливість громадянських заворушень, ризик затримання та обмежені можливості посольства".

Дослівно: "Громадянам США, які перебувають у Білорусі, слід негайно виїхати. Розгляньте можливість виїзду через інші пункти перетину кордону з Литвою та Латвією або літаком. Громадянам США заборонено в'їжджати до Польщі суходолом з Білорусі".

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Що передувало:

  • Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня. Країна обговорює також можливість закриття решти пунктів перетину литовсько-білоруського кордону.
  • Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків.
  • Чотири країни обговорюють можливість повного закриття кордону з Білоруссю, якщо цього буде вимагати ситуація, та планують фінально узгодити кроки наприкінці серпня.

Теми: СШАБілорусь
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