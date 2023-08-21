США закликали своїх громадян виїхати з Білорусі

Посольство Сполучених Штатів у Білорусі у понеділок опублікувало попередження для американців у зв’язку із закриттям двох із шести пунктів пропуску на білорусько-литовському кордоні.

Джерело: як пише "Європейська правда", попередження опубліковане на сайті посольства.

Деталі: Американське диппердставництво у Мінську закликає громадян США не подорожувати до Білорусі через її сприяння російській агресії проти України, "свавільне застосування місцевих законів, можливість громадянських заворушень, ризик затримання та обмежені можливості посольства".

Дослівно: "Громадянам США, які перебувають у Білорусі, слід негайно виїхати. Розгляньте можливість виїзду через інші пункти перетину кордону з Литвою та Латвією або літаком. Громадянам США заборонено в'їжджати до Польщі суходолом з Білорусі".

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