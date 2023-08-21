США призвали своих граждан выехать из Беларуси

Посольство Соединенных Штатов в Беларуси в понедельник опубликовало предупреждение для американцев в связи с закрытием двух из шести пунктов пропуска на белорусско-литовской границе.

Джерело: как пишет "Европейская правда", предупреждение опубликовано на сайте посольства.

Детали: Американское диппредставительство в Минске призывает граждан США не путешествовать в Беларусь из-за ее содействия российской агрессии против Украины, "произвольного применения местных законов, возможности гражданских беспорядков, риска задержания и ограниченных возможностей посольства".

Дословно: "Гражданам США, которые находятся в Беларуси, следует немедленно выехать. Рассмотрите возможность выезда через другие пункты пересечения границы с Литвой и Латвией или самолетом. Гражданам США запрещено въезжать в Польшу по суше из Беларуси".

Що передувало: