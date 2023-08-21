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США призвали своих граждан выехать из Беларуси

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 19:29
США призвали своих граждан выехать из Беларуси
ФЛАГ БЕЛАРУСИ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Посольство Соединенных Штатов в Беларуси в понедельник опубликовало предупреждение для американцев в связи с закрытием двух из шести пунктов пропуска на белорусско-литовской границе.

Джерело: как пишет "Европейская правда", предупреждение опубликовано на сайте посольства.

Детали: Американское диппредставительство в Минске призывает граждан США не путешествовать в Беларусь из-за ее содействия российской агрессии против Украины, "произвольного применения местных законов, возможности гражданских беспорядков, риска задержания и ограниченных возможностей посольства".

Дословно: "Гражданам США, которые находятся в Беларуси, следует немедленно выехать. Рассмотрите возможность выезда через другие пункты пересечения границы с Литвой и Латвией или самолетом. Гражданам США запрещено въезжать в Польшу по суше из Беларуси".

Що передувало:

  • Ранее Литва объявила о временном закрытии двух из шести пунктов пересечения границы с Беларусью с 18 августа. Страна обсуждает также возможность закрытия остальных пунктов пересечения литовско-белорусской границы.
  • Польша и страны Балтии обеспокоены ситуацией на границе после того, как в прошлом месяце по приглашению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в страну прибыли сотни наемников ЧВК "Вагнер". Кроме того, активизировались попытки пересечения границы нелегальными мигрантами при содействии белорусских силовиков.
  • Четыре страны обсуждают возможность полного закрытия границы с Беларусью, если этого будет требовать ситуация, и планируют финально согласовать шаги в конце августа.

Темы: СШАБеларусь
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