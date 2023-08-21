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"На очі партизанам": збір на дрони й тепловізори для ССО – розіграш ексклюзивних футболок

Олена РощінаПонеділок, 21 серпня 2023, 20:18
На очі партизанам: збір на дрони й тепловізори для ССО – розіграш ексклюзивних футболок
Між учасниками збору “На очі партизанам” розіграють футболки, фото ЦНС - naochi.org

Центр національного спротиву ініціював збір 5 мільйонів гривень "На очі партизанам", який підтримали відомі особи.

Джерело: Центр національного спротиву, Facebook-сторінки фонду Front-U і Сергія Жадана 

Деталі: Центр національного спротиву, що діє в складі Сил спеціальних операцій ЗСУ, збирає кошти на придбання дронів та приладів нічного бачення для партизанських підрозділів ССО.

Лідери думок та соціально-відповідальні бренди оголосили збір на 5 000 000 гривень, аби закупити партизанським загонам дрони, тепловізори та прилади нічного бачення.

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Серед амбсадорів збору "На очі партизанам" виступила "Планета кіно" та українські Youtube-канали "Загін кіноманів", "Ебаут", "Палає" та "Пантерівець". 

Також до збору долучаються Андрій Бедняков, Сергій Жадан, Ярема Дух, Ірма Вітовська, Наталі Литвин, Антон Тимошенко, Аміль та Раміль Насірови, Сергій Зенін та інші. 

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Попередня ціль: дрони Mavic 3 або Mavic 3T, тепловізор HiKMICRO Gryphon, прилади нічного бачення: PVS-14. 

Попередня сума збору: 5 000 000 гривень.

 
"На очі партизанам"
Facebook Front-U

За донат у 100 грн благодійники мають шанс виграти лімітовану футболку з підписом головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного або Командувача Сил спеціальних операцій Валерія Хоренка. 

 
"На очі партизанам"
www.naochi.org

Футболки будуть розігрувати між учасниками збору. 

 
"На очі партизанам"
www.naochi.org

Технічним партнером збору, який забезпечує функціонування усіх рахунків та закупівлю обладнання став Благодійний фонд Front-U. 

Основним каналом збору є Монобанка фонду.

 
"На очі партизанам"
Facebook Front-U

Також можливий платіж за реквізитами:

Найменування одержувача:
БО БФ ФРОНТ-Ю

Код одержувача:
44701619

Назва банку:
АТ КБ "ПриватБанк"  

Рахунок одержувача у форматі IBAN:
UA343052990000026006006223684 

Валюта: UAH

Можна долучитися через PayPal (o.chalenko@gmail.com), внести криптовалюту чи кошти з картки. 

Теми: волонтерибезпілотникиССОпартизани
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