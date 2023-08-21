"На глаза партизанам": сбор на дроны и тепловизоры для ССО – розыгрыш эксклюзивных футболок
Центр национального сопротивления инициировал сбор 5 миллионов гривен "На глаза партизанам", который поддержали известные люди.
Источник: Центр национального сопротивления, Facebook-страницы фонда Front-U и Сергея Жадана
Детали: Центр национального сопротивления, действующий в составе Сил специальных операций ВСУ, собирает средства на приобретение дронов и приборов ночного видения для партизанских подразделений ССО.
Лидеры мнений и социально ответственные бренды объявили сбор на 5 000 000 гривен, чтобы закупить партизанским отрядам дроны, тепловизоры и приборы ночного видения.
Среди амбсадоров сбора "На глаза партизанам" выступила "Планета кино" и украинские Youtube-каналы "Отряд киноманов", "Эбаут", "Пылает" и "Пантеровец".
Также к сбору приобщаются Андрей Бедняков, Сергей Жадан, Ярема Дух, Ирма Витовская, Наталья Литвин, Антон Тимошенко, Амиль и Рамиль Насировы, Сергей Зенин и другие.
Предварительная цель: дроны Mavic 3 или Mavic 3T, тепловизор HiKMICRO Gryphon, приборы ночного видения: PVS-14.
Предварительная сумма сбора: 5 000 000 гривен.
За донат в 100 грн у благотворителей есть шанс выиграть лимитированную футболку с подписью главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного или Командующего Сил специальных операций Валерия Хоренко.
Футболки будут разыгрывать между участниками сбора.
Техническим партнером сбора, который обеспечивает функционирование всех счетов и закупку оборудования, стал Благотворительный фонд Front-U.
Основным каналом сбора является Монобанка фонда.
Также возможен платеж по реквизитам:
Наименование получателя:
БУ БФ ФРОНТ-Ю
Код получателя:
44701619
Название банка:
АО КБ "ПриватБанк"
Счет получателя в формате IBAN:
UA343052990000026006006223684
Валюта: UAH
Можно присоединиться через PayPal (o.chalenko@gmail.com), внести криптовалюту или деньги с карты.