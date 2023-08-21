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"На глаза партизанам": сбор на дроны и тепловизоры для ССО – розыгрыш эксклюзивных футболок

Елена РощинаПонедельник, 21 августа 2023, 20:18
На глаза партизанам: сбор на дроны и тепловизоры для ССО – розыгрыш эксклюзивных футболок
Между участниками сбора "На глаза партизанам" разыграют футболки, фото ЦНС - naochi.org

Центр национального сопротивления инициировал сбор 5 миллионов гривен "На глаза партизанам", который поддержали известные люди.

Источник: Центр национального сопротивления, Facebook-страницы фонда Front-U и Сергея Жадана

Детали: Центр национального сопротивления, действующий в составе Сил специальных операций ВСУ, собирает средства на приобретение дронов и приборов ночного видения для партизанских подразделений ССО.

Лидеры мнений и социально ответственные бренды объявили сбор на 5 000 000 гривен, чтобы закупить партизанским отрядам дроны, тепловизоры и приборы ночного видения.

Среди амбсадоров сбора "На глаза партизанам" выступила "Планета кино" и украинские Youtube-каналы "Отряд киноманов", "Эбаут", "Пылает" и "Пантеровец".

Также к сбору приобщаются Андрей Бедняков, Сергей Жадан, Ярема Дух, Ирма Витовская, Наталья Литвин, Антон Тимошенко, Амиль и Рамиль Насировы, Сергей Зенин и другие.

Предварительная цель: дроны Mavic 3 или Mavic 3T, тепловизор HiKMICRO Gryphon, приборы ночного видения: PVS-14.

Предварительная сумма сбора: 5 000 000 гривен.

 
"На очі партизанам"
Facebook Front-U

За донат в 100 грн у благотворителей есть шанс выиграть лимитированную футболку с подписью главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного или Командующего Сил специальных операций Валерия Хоренко.

 
"На очі партизанам"
www.naochi.org

Футболки будут разыгрывать между участниками сбора.

 
"На очі партизанам"
www.naochi.org

Техническим партнером сбора, который обеспечивает функционирование всех счетов и закупку оборудования, стал Благотворительный фонд Front-U.

Основным каналом сбора является Монобанка фонда.

 
"На очі партизанам"
Facebook Front-U

Также возможен платеж по реквизитам:

Наименование получателя:

БУ БФ ФРОНТ-Ю

Код получателя:

44701619

Название банка:

АО КБ "ПриватБанк"

Счет получателя в формате IBAN:

UA343052990000026006006223684

Валюта: UAH

Можно присоединиться через PayPal (o.chalenko@gmail.com), внести криптовалюту или деньги с карты.

Темы: волонтерыбеспилотникиССОпартизаны
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