Чоловік, який розтоптав прапор України, уникнув покарання в Естонії

В естонському міста Пайде вирішили не притягати до кримінальної відповідальності місцевого жителя, який зірвав з будівлі прапор України та розтоптав його.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Postimees

Деталі: Про інцидент стало відомо ще на початку серпня. Тоді випадковий перехожий побачив, як чоловік зірвав український прапор, що майорів перед Пайдеським будинком музики і театру, і став на ньому топтатися.

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Директорка Пайдеського будинку музики і театру розповіла, що це був другий подібний випадок за останні кілька тижнів, і не виключила, що інцидент міг бути пов’язаний із річницею взяття радянською армією міста Нарви.

Чоловік, який топтався на українському прапорі, визнав свою провину і сказав, що його акт не був спрямований проти України.

Він пояснив, що навмисно шукав контакту з поліцією, а топтання прапора України було достатнім приводом для привернення уваги правоохоронців.

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"Мою дружину з дитиною викрали, я хочу, щоб поліція мені допомогла", – пояснив він.

Зрештою, керівник патрульної служби відділення поліції центральної Естонії Алар Смирнов оголосив, що чоловіка після затримання допитали, після чого вирішили не розпочинати провадження.

"Йдеться про людину, якій за станом здоров'я потрібна допомога. Поліція передала інформацію про неї в органи місцевого самоврядування, які можуть надати їй необхідні допоміжні послуги", – прокоментував Смирнов.

Нагадаємо: Минулого року Хар’юський повітовий суд Естонії засудив чоловіка, який топтав український прапор, до трьох місяців ув'язнення, які замінили виправними роботами.