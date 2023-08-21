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Растоптавший флаг Украины мужчина избежал наказания в Эстонии

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 21:29
Растоптавший флаг Украины мужчина избежал наказания в Эстонии
Getty Images

В эстонском города Пайде решили не привлекать к уголовной ответственности местного жителя, который сорвал со здания флаг Украины и растоптал его.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Детали: Об инциденте стало известно еще в начале августа. Тогда случайный прохожий увидел, как мужчина сорвал украинский флаг, развевающийся перед Пайдесским домом музыки и театра, и стал на нем топтаться.

Директор Пайдесского дома музыки и театра рассказала, что это был второй подобный случай за последние несколько недель, и не исключила, что инцидент мог быть связан с годовщиной взятия советской армией города Нарвы.

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Мужчина, который топтался на украинском флаге, признал свою вину и сказал, что его акт не был направлен против Украины.

Он объяснил, что намеренно искал контакта с полицией, а топтание флага Украины было достаточным поводом для привлечения внимания правоохранителей.

"Мою жену с ребенком похитили, я хочу, чтобы полиция мне помогла", – пояснил он.

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В конце концов, руководитель патрульной службы отделения полиции центральной Эстонии Алар Смирнов объявил, что мужчину после задержания допросили, после чего решили не начинать производство.

"Речь идет о человеке, которому по состоянию здоровья нужна помощь. Полиция передала информацию о нем в органы местного самоуправления, которые могут предоставить ему необходимые вспомогательные услуги", – прокомментировал Смирнов.

Напомним: В прошлом году Харьюский уездный суд Эстонии приговорил мужчину, который топтал украинский флаг, к трем месяцам заключения, которые заменили исправительными работами.

Темы: ЭстонияУкраина
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