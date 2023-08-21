Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Растоптавший флаг Украины мужчина избежал наказания в Эстонии

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 21:29
Растоптавший флаг Украины мужчина избежал наказания в Эстонии
Getty Images

В эстонском города Пайде решили не привлекать к уголовной ответственности местного жителя, который сорвал со здания флаг Украины и растоптал его.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Детали: Об инциденте стало известно еще в начале августа. Тогда случайный прохожий увидел, как мужчина сорвал украинский флаг, развевающийся перед Пайдесским домом музыки и театра, и стал на нем топтаться.

Директор Пайдесского дома музыки и театра рассказала, что это был второй подобный случай за последние несколько недель, и не исключила, что инцидент мог быть связан с годовщиной взятия советской армией города Нарвы.

Мужчина, который топтался на украинском флаге, признал свою вину и сказал, что его акт не был направлен против Украины.

Он объяснил, что намеренно искал контакта с полицией, а топтание флага Украины было достаточным поводом для привлечения внимания правоохранителей.

"Мою жену с ребенком похитили, я хочу, чтобы полиция мне помогла", – пояснил он.

В конце концов, руководитель патрульной службы отделения полиции центральной Эстонии Алар Смирнов объявил, что мужчину после задержания допросили, после чего решили не начинать производство.

"Речь идет о человеке, которому по состоянию здоровья нужна помощь. Полиция передала информацию о нем в органы местного самоуправления, которые могут предоставить ему необходимые вспомогательные услуги", – прокомментировал Смирнов.

Напомним: В прошлом году Харьюский уездный суд Эстонии приговорил мужчину, который топтал украинский флаг, к трем месяцам заключения, которые заменили исправительными работами.

Темы: ЭстонияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Эстония
В Эстонии для вооруженных сил построят новые склады за 60 млн евро
Разведка Эстонии: РФ будет пытаться воздержаться от мобилизации, но будет вербовать контрактников
К декларации G7 о поддержке Украины присоединились Латвия, Литва и Эстония
Последние новости
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
Все новости...
Реклама: