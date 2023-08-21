New Yorker: Маск публічно збрехав про розмову з Путіним восени 2022 року

Американський мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск у розмові з нині колишнім заступником голови Пентагону Коліном Калем і ще кількома людьми визнав, що говорив із російським президентом Владіміром Путіним восени 2022 року.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі The New Yorker.

Деталі: Політолог і засновник консалтингової компанії Eurasia Group Ієн Бреммер у жовтні 2022-го першим заявив, що Ілон Маск розповів йому про телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним перед публікацією "мирного плану" для України у Twitter.

Сам Маск публічно заперечив факт розмови, сказавши, що говорив із Путіним ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але Каль стверджує, що американський мільярдер усе ж визнав, що це не так.

"Він сказав: "Ну, у мене була чудова розмова з Путіним". І ми подумали: "Ох, це недобре", – пригадує експосадовець Пентагону. Його розмова з Маском стосувалась проблеми відключення роботи терміналів супутникового зв’язку Starlink на територіях, де українські війська вели контрнаступ.

Про те, що Маск зізнавався в розмові з Путіним, The New Yorker розповіли й кілька інших непов’язаних між собою джерел. Деякі з них також звернули увагу, що восени 2022-го бізнесмен усе частіше говорив про необхідність Україні вести переговори з Росією.

Що передувало: