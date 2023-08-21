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New Yorker: Маск публично солгал о разговоре с Путиным осенью 2022 года

"Европейская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 23:12

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск в разговоре с ныне бывшим заместителем главы Пентагона Колином Калем и еще несколькими людьми признал, что говорил с российским президентом Владимиром Путиным осенью 2022 года.

Источник: как сообщает "Европейская правда", говорится в материале The New Yorker

Детали: Политолог и основатель консалтинговой компании Eurasia Group Иен Бреммер в октябре 2022-го первым заявил, что Маск рассказал ему о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины в Twitter.

Сам Маск публично отрицал факт разговора, сказав, что говорил с Путиным еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Но Каль утверждает, что американский миллиардер все же признал, что это не так.

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"Он сказал: "Ну, у меня был отличный разговор с Путиным". И мы подумали: "Ох, это нехорошо", – вспоминает экс-чиновник Пентагона. Его разговор с Маском касался проблемы отключения работы терминалов спутниковой связи Starlink на территориях, где украинские войска вели контрнаступление.

О том, что Маск признавался в разговоре с Путиным, The New Yorker рассказали и несколько других несвязанных между собой источников. Некоторые из них также обратили внимание, что осенью 2022-го бизнесмен все чаще говорил о необходимости Украине вести переговоры с Россией.

Что предшествовало:

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  • Как раз в то время Мсаск опубликовал предложения для "мирного урегулирования" войны России против Украины, в том числе признание Крыма российским до постоянного нейтралитета Киева. Позже владелец SpaceX также говорил об опасности ядерной войны и то, что Россия однозначно победит в войне с Украиной, потому что имеет больше населения и ресурсов.
  • Твиты американского бизнесмена вызвали волну возмущения со стороны украинских и других пользователей соцсети. В то же время российские СМИ и чиновники активно подхватили их; так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал их "достойными внимания предложениями".
  • В июне Министерство обороны США заключило контракт со SpaceX на приобретение для Украины терминалов спутниковой связи Starlink и услуг для их использования украинскими военными.

Темы: ПутинМаск
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