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Греція пропонує допомогу у відбудові Одеси

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 23:50
Греція пропонує допомогу у відбудові Одеси
ПРАПОР ГРЕЦІЇ, ФОТО: GETTY IMAGES

Греція готова долучитися до відбудови Україну з фокусом на Одесу та історичні будівлі.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Афінах

Пряма мова: "Пане президенте, Греція буде присутня в титанічних зусиллях з реконструкції та відбудови вашої країни, використовуючи наш великий досвід  – у будівельному секторі, через державно-приватне партнерство, маючи потужні можливості у сфері цифровізації, охорони здоров’я, охорони пам’яток культури – з фокусом на Одесу, історичний центр якої за підтримки Греції був включений до списку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО".

Більше деталей: Прем’єр додав, що Греція, зокрема, могла би допомогти відновлювати пошкоджені внаслідок війни історичні будівлі.  

Він також згадав про особливе значення для Греції Маріуполя, багато мешканців якого – грецького походження. 

Також Зеленський після переговорів оголосив, що Греція долучиться до навчання українських пілотів на F-16.

Що передувало:

  • Президент України прибув до Афін надвечір 21 липня, після візитів до Нідерландів і Данії.
  • Після зустрічі з прем’єром та президенткою Греції Зеленський візьме участь у неформальній вечері, на якій очікують лідерів країн Західних Балкан та президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

Теми: ГреціяОдеса
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