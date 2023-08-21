Греція пропонує допомогу у відбудові Одеси

Греція готова долучитися до відбудови Україну з фокусом на Одесу та історичні будівлі.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Афінах

Пряма мова: "Пане президенте, Греція буде присутня в титанічних зусиллях з реконструкції та відбудови вашої країни, використовуючи наш великий досвід – у будівельному секторі, через державно-приватне партнерство, маючи потужні можливості у сфері цифровізації, охорони здоров’я, охорони пам’яток культури – з фокусом на Одесу, історичний центр якої за підтримки Греції був включений до списку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО".

Більше деталей: Прем’єр додав, що Греція, зокрема, могла би допомогти відновлювати пошкоджені внаслідок війни історичні будівлі.

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Він також згадав про особливе значення для Греції Маріуполя, багато мешканців якого – грецького походження.

Також Зеленський після переговорів оголосив, що Греція долучиться до навчання українських пілотів на F-16.

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