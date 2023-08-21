Греция предлагает помощь в восстановлении Одессы

Греция готова присоединиться к восстановлению Украины с фокусом на Одессу и исторические здания.

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Афинах

Прямая речь: "Господин президент, Греция будет присутствовать в титанических усилиях по реконструкции и восстановлению вашей страны, используя наш большой опыт - в строительном секторе, через государственно-частное партнерство, имея мощные возможности в сфере цифровизации, здравоохранения, охраны памятников культуры - с фокусом на Одессу, исторический центр которой при поддержке Греции был включен в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО".

Больше деталей: Премьер добавил, что Греция, в частности, могла бы помочь восстанавливать поврежденные в результате войны исторические здания.

Он также упомянул об особом значении для Греции Мариуполя, многие жители которого - греческого происхождения.

Также Зеленский после переговоров объявил, что Греция присоединится к обучению украинских пилотов на F-16.

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