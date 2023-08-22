У низці областей лунала тривога: загрожували дрони і ракети

У Дніпропетровській та Запорізькій областях скасували тривогу через загрозу ударних безпілотників, перед тим ракетну небезпеку скасували на Чернігівщині і Сумщині.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ

Дослівно Повітряні сили: "Ракетна небезпека у Сумській та Чернігівській областях.

… Київщина – ракетна небезпека, загроза застосування ударних БпЛА".

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Оновлено: На Київщині скасували тривогу о 23:06.

Близько 23:15 тривогу оголосили у Запорізькій та Донецькій областях.

Близько 23:55 тривогу скасували на Чернігівщині та Сумщині.

ВІДЕО ДНЯ

Рівно опівночі повітряники попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Близько 01:40 Повітряні сили повідомили про відбій загрози у Дніпропетровській і Запорізькій областях.