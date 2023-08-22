В ряде областей звучала тревога: угрожали дроны и ракеты
Вторник, 22 августа 2023, 01:43
В Днепропетровской и Запорожской областях отменили тревогу из-за угрозы ударных беспилотников, перед тем ракетную опасность отменили на Черниговщине и Сумщине.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ
Дословно Воздушные силы: "Ракетная опасность в Сумской и Черниговской областях.
... Киевщина - ракетная опасность, угроза применения ударных БПЛА".
Обновлено: На Киевщине отменили тревогу в 23:06.
Около 23:15 тревогу объявили в Запорожской и Донецкой областях.
Около 23:55 тревогу отменили на Черниговщине и Сумщине.
Ровно в полночь воздушники предупредили об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Днепропетровской и Запорожской областях.
Около 01:40 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы в Днепропетровской и Запорожской областях.