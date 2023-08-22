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В ряде областей звучала тревога: угрожали дроны и ракеты

Татьяна ЛозовенкоВторник, 22 августа 2023, 01:43
В ряде областей звучала тревога: угрожали дроны и ракеты
скрин с карты alerts.in.ua

В Днепропетровской и Запорожской областях отменили тревогу из-за угрозы ударных беспилотников, перед тем ракетную опасность отменили на Черниговщине и Сумщине.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ

Дословно Воздушные силы: "Ракетная опасность в Сумской и Черниговской областях.
... Киевщина - ракетная опасность, угроза применения ударных БПЛА". 

Обновлено: На Киевщине отменили тревогу в 23:06.

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Около 23:15 тревогу объявили в Запорожской и Донецкой областях.

Около 23:55 тревогу отменили на Черниговщине и Сумщине.

Ровно в полночь воздушники предупредили об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Днепропетровской и Запорожской областях.

ВИДЕО ДНЯ

Около 01:40 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы в Днепропетровской и Запорожской областях.

Темы: воздушная тревогаКиевская областьЧерниговская областьСумская область
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