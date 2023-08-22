Трамп погодився на заставу в $200 тисяч у справі про втручання у вибори – ЗМІ

Експрезидента США Дональда Трампа відпустять під заставу у $200 тисяч у рамках кримінальної справи про втручання у вибори в штаті Джорджія.

Джерело: CNN

Деталі: Повідомляється, що відповідних домовленостей досягли адвокати Трампа з окружним прокурором округу Фултон.

Зазначається, що умови звільнення, викладені в розпорядженні Трампа про зобов’язання, є іншими, ніж ті, що викладені в інших наказах щодо зобов’язань, які були ухвалені раніше.

Як пише CNN, з урахуванням досягнутих домовленостей Трампу, ймовірно, не доведеться бути присутнім на слуханнях про запобіжний захід, які відбудуться після його формального арешту.

Трамп має здатися поліції до 25 серпня.

Що цьому передувало: