Трамп погодився на заставу в $200 тисяч у справі про втручання у вибори – ЗМІ
Вівторок, 22 серпня 2023, 00:59
Експрезидента США Дональда Трампа відпустять під заставу у $200 тисяч у рамках кримінальної справи про втручання у вибори в штаті Джорджія.
Джерело: CNN
Деталі: Повідомляється, що відповідних домовленостей досягли адвокати Трампа з окружним прокурором округу Фултон.
Зазначається, що умови звільнення, викладені в розпорядженні Трампа про зобов’язання, є іншими, ніж ті, що викладені в інших наказах щодо зобов’язань, які були ухвалені раніше.
Як пише CNN, з урахуванням досягнутих домовленостей Трампу, ймовірно, не доведеться бути присутнім на слуханнях про запобіжний захід, які відбудуться після його формального арешту.
Трамп має здатися поліції до 25 серпня.
Що цьому передувало:
- 14 серпня експрезиденту США офіційно оголосили четверте кримінальне звинувачення щодо спроби змінити свою поразку на виборах у штаті Джорджія.
- Окрім Трампа, у справі фігурують ще 18 людей, зокрема його адвокати Руді Джуліані та Джон Істмен і тодішній керівник апарату у Білому домі Марк Медоуз.
- Трампу висунули звинувачення за 13 пунктами, серед яких шість – щодо змови з кількома соратниками щодо використання фальшивих виборців; щодо судового позову Трампа та Істмена на основі несправжніх документів, де вони стверджували, що тисячі виборців проголосували незаконно, хоча це була неправда.