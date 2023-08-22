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Трамп погодився на заставу в $200 тисяч у справі про втручання у вибори – ЗМІ

"Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 00:59
Трамп погодився на заставу в $200 тисяч у справі про втручання у вибори – ЗМІ
Дональд Трамп. Фото Getty Images

Експрезидента США Дональда Трампа відпустять під заставу у $200 тисяч у рамках кримінальної справи про втручання у вибори в штаті Джорджія.

Джерело: CNN

Деталі: Повідомляється, що відповідних домовленостей досягли адвокати Трампа з окружним прокурором округу Фултон. 

Зазначається, що умови звільнення, викладені в розпорядженні Трампа про зобов’язання, є іншими, ніж ті, що викладені в інших наказах щодо зобов’язань, які були ухвалені раніше.

Як пише CNN, з урахуванням досягнутих домовленостей Трампу, ймовірно, не доведеться бути присутнім на слуханнях про запобіжний захід, які відбудуться після його формального арешту.

Трамп має здатися поліції до 25 серпня.

Що цьому передувало:

  • 14 серпня експрезиденту США офіційно оголосили четверте кримінальне звинувачення щодо спроби змінити свою поразку на виборах у штаті Джорджія.
  • Окрім Трампа, у справі фігурують ще 18 людей, зокрема його адвокати Руді Джуліані та Джон Істмен і тодішній керівник апарату у Білому домі Марк Медоуз.
  • Трампу висунули звинувачення за 13 пунктами, серед яких шість – щодо змови з кількома соратниками щодо використання фальшивих виборців; щодо судового позову Трампа та Істмена на основі несправжніх документів, де вони стверджували, що тисячі виборців проголосували незаконно, хоча це була неправда.

Теми: СШАТрампвибори
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