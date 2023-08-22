Трамп согласился на залог в $200 тысяч по делу о вмешательстве в выборы – СМИ
Вторник, 22 августа 2023, 00:59
Экс-президента США Дональда Трампа отпустят под залог в $200 тысяч в рамках уголовного дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия.
Источник: CNN
Детали: Сообщается, что соответствующих договоренностей достигли адвокаты Трампа с окружным прокурором округа Фултон.
Отмечается, что условия освобождения, изложенные в распоряжении Трампа об обязательствах, являются другими, чем те, что изложены в других приказах по обязательствам, которые были приняты ранее.
Как пишет CNN, с учетом достигнутых договоренностей Трампу, вероятно, не придется присутствовать на слушаниях о мере пресечения, которые состоятся после его формального ареста.
Трамп должен сдаться полиции до 25 августа.
Что этому предшествовало:
- 14 августа экс-президенту США официально объявили четвертое уголовное обвинение в попытке изменить свое поражение на выборах в штате Джорджия.
- Кроме Трампа, в деле фигурируют еще 18 человек, в частности его адвокаты Руди Джулиани и Джон Истмен и тогдашний руководитель аппарата в Белом доме Марк Медоуз.
- Трампу предъявили обвинения по 13 пунктам, среди которых шесть – по сговору с несколькими соратниками по использованию фальшивых избирателей; по судебному иску Трампа и Истмена на основе ложных документов, где они утверждали, что тысячи избирателей проголосовали незаконно, хотя это была неправда.