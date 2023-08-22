Трамп согласился на залог в $200 тысяч по делу о вмешательстве в выборы – СМИ

Экс-президента США Дональда Трампа отпустят под залог в $200 тысяч в рамках уголовного дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия.

Источник: CNN

Детали: Сообщается, что соответствующих договоренностей достигли адвокаты Трампа с окружным прокурором округа Фултон.

Отмечается, что условия освобождения, изложенные в распоряжении Трампа об обязательствах, являются другими, чем те, что изложены в других приказах по обязательствам, которые были приняты ранее.

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Как пишет CNN, с учетом достигнутых договоренностей Трампу, вероятно, не придется присутствовать на слушаниях о мере пресечения, которые состоятся после его формального ареста.

Трамп должен сдаться полиции до 25 августа.

Что этому предшествовало:

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