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США продадуть Польщі гелікоптери Apache і ракети на $12 млрд

"Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 05:03
США продадуть Польщі гелікоптери Apache і ракети на $12 млрд
Вертоліт AH-64D "Apache". Фото з вікіпедії

Державний департамент США погодив продаж Польщі гелікоптерів AH-64E Apache та ракет для них приблизно на 12 млрд доларів.

Джерело: Міністерство оборони США

Деталі: Повідомляється, що уряд Польщі надіслав запит на 96 ударних вертольотів Apache та пов'язане з ними обладнання, зокрема 1844 ракети Hellfire і 508 ракет Stinger.

Головними підрядниками з постачання гелікоптерів є компанії Boeing і Lockheed Martin.

Зазначається, що продана техніка і зброя покращить здатність Польщі протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, допоможе стримувати противників та брати участь в операціях НАТО.

Теми: СШАПольща
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