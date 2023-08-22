США продадуть Польщі гелікоптери Apache і ракети на $12 млрд
Вівторок, 22 серпня 2023, 05:03
Державний департамент США погодив продаж Польщі гелікоптерів AH-64E Apache та ракет для них приблизно на 12 млрд доларів.
Джерело: Міністерство оборони США
Деталі: Повідомляється, що уряд Польщі надіслав запит на 96 ударних вертольотів Apache та пов'язане з ними обладнання, зокрема 1844 ракети Hellfire і 508 ракет Stinger.
Головними підрядниками з постачання гелікоптерів є компанії Boeing і Lockheed Martin.
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Зазначається, що продана техніка і зброя покращить здатність Польщі протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, допоможе стримувати противників та брати участь в операціях НАТО.
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