Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США продадут Польше вертолеты Apache и ракеты на $12 млрд

"Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 05:03
США продадут Польше вертолеты Apache и ракеты на $12 млрд
Вертолет AH-64D "Apache". Фото из википедии

Государственный департамент США согласовал продажу Польше вертолетов AH-64E Apache и ракет для них примерно на 12 млрд долларов.

Источник: Министерство обороны США

Детали: Сообщается, что правительство Польши направило запрос на 96 ударных вертолетов Apache и связанное с ними оборудование, в частности 1844 ракеты Hellfire и 508 ракет Stinger.

Главными подрядчиками по поставке вертолетов являются компании Boeing и Lockheed Martin.

Отмечается, что проданная техника и оружие улучшит способность Польши противостоять нынешним и будущим угрозам, поможет сдерживать противников и участвовать в операциях НАТО.

Темы: СШАПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
США
Трамп согласился на залог в $200 тысяч по делу о вмешательстве в выборы – СМИ
США призвали своих граждан выехать из Беларуси
США в разы наращивают производство 155-мм снарядов, чтобы обеспечить Украину – WP
Последние новости
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
Все новости...
Реклама: