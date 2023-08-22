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США продадут Польше вертолеты Apache и ракеты на $12 млрд

"Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 05:03
США продадут Польше вертолеты Apache и ракеты на $12 млрд
Вертолет AH-64D "Apache". Фото из википедии

Государственный департамент США согласовал продажу Польше вертолетов AH-64E Apache и ракет для них примерно на 12 млрд долларов.

Источник: Министерство обороны США

Детали: Сообщается, что правительство Польши направило запрос на 96 ударных вертолетов Apache и связанное с ними оборудование, в частности 1844 ракеты Hellfire и 508 ракет Stinger.

Главными подрядчиками по поставке вертолетов являются компании Boeing и Lockheed Martin.

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Отмечается, что проданная техника и оружие улучшит способность Польши противостоять нынешним и будущим угрозам, поможет сдерживать противников и участвовать в операциях НАТО.

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Темы: СШАПольша
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