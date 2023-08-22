Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Чехія скоротила витрати на українських біженців

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 11:47
Чехія скоротила витрати на українських біженців
ПРАПОР ЧЕХІЇ. ФОТО PIXABAY.COM

Чехія скоротила витрати на українських біженців більш ніж на третину задля економії коштів у бюджеті.

Джерело: про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Seznam Zprávy.

Деталі: За даними чеського уряду, з якими ознайомилося видання, Прага скоротила витрати на українських біженців більш ніж на третину. Економія пов'язана із законом lex Ukrajina, в якому переглянуті виплати біженцям і який набув чинності в липні.

У червні 2023 року Чехія витратила майже 71 млн євро на гуманітарну допомогу та гранти солідарності, а до липня ці витрати впали до 46 млн євро.

Реклама:

Міністр праці Маріан Юречка підтвердив, що зміна умов призвела до значного скорочення витрат. За його словами, деякі біженці залишили країну і повернулися до України, тоді як інші вирішили знайти роботу в Чехії, щоб мати можливість покрити свої потреби.

Наразі в Чехії зареєстровано 325 742 українців з тимчасовим захистом – це одна з європейських країн, яка приймає найбільше українських біженців на душу населення. За даними бюро праці Чехії, у липні майже 110 тисяч біженців з тимчасовим захистом працювали.

Станом на липень люди, які проживають у зареєстрованих квартирах, отримують житлову допомогу в розмірі 125 євро на місяць. Крім того, біженці отримують гуманітарну допомогу.

ВІДЕО ДНЯ

Діти, студенти та люди похилого віку мають право на більшу допомогу – близько 200 євро на місяць, тоді як інші отримують близько 130 євро. Люди з інвалідністю отримують додаткові пільги.

Як свідчить опитування агентства STEM, 56% чеського населення підтримують перебування українських біженців у країні.

Що передувало: 

  • Раніше повідомлялося, що доходи двох третин українських біженців у Чехії перебувають за межею бідності, значна частина працює на некваліфікованих посадах.
  • Перед цим МВС Чехії подав для узгодження поправки до закону lex Ukraine, які передбачають продовження тимчасового захисту для українських біженців ще на рік – тобто до кінця березня 2025-го.
  • Нагадаємо, уряди європейських країн виділили понад 43 мільярди євро на прихисток для українців, які стали біженцями через розв'язану Росією війну.

Теми: Чехіябіженцігроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський

фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених

НБУ пом'якшив валютні обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню

МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ

Резніков: Куртки були зимові, нижче 80-ти доларів ціну ніхто не пропонував

Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою

Усі новини...
Чехія
Чехія хоче призначення посла України в Празі
У Чехії натякнули, що їхні вертольоти Мі-24 може отримати Україна
Під санкції Чехії потрапив головний будівельник ракет в Росії та його зять
Останні новини
04:40
Через брак піхоти Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції – ISW
03:50
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
02:52
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
01:58
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
01:34
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
00:56
Скандал у Баварії: віцепрем’єр зізнався, що роздавав антисемітські листівки в дитинстві
00:24
доповненоМіноборони РФ знов заявило про збиття БпЛА над Бєлгородською областю
00:10
На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський
23:51
Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію
23:34
фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
Усі новини...
Реклама: