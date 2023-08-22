Чехія скоротила витрати на українських біженців більш ніж на третину задля економії коштів у бюджеті.

Джерело: про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Seznam Zprávy.

Деталі: За даними чеського уряду, з якими ознайомилося видання, Прага скоротила витрати на українських біженців більш ніж на третину. Економія пов'язана із законом lex Ukrajina, в якому переглянуті виплати біженцям і який набув чинності в липні.

У червні 2023 року Чехія витратила майже 71 млн євро на гуманітарну допомогу та гранти солідарності, а до липня ці витрати впали до 46 млн євро.

Міністр праці Маріан Юречка підтвердив, що зміна умов призвела до значного скорочення витрат. За його словами, деякі біженці залишили країну і повернулися до України, тоді як інші вирішили знайти роботу в Чехії, щоб мати можливість покрити свої потреби.

Наразі в Чехії зареєстровано 325 742 українців з тимчасовим захистом – це одна з європейських країн, яка приймає найбільше українських біженців на душу населення. За даними бюро праці Чехії, у липні майже 110 тисяч біженців з тимчасовим захистом працювали.

Станом на липень люди, які проживають у зареєстрованих квартирах, отримують житлову допомогу в розмірі 125 євро на місяць. Крім того, біженці отримують гуманітарну допомогу.

Діти, студенти та люди похилого віку мають право на більшу допомогу – близько 200 євро на місяць, тоді як інші отримують близько 130 євро. Люди з інвалідністю отримують додаткові пільги.

Як свідчить опитування агентства STEM, 56% чеського населення підтримують перебування українських біженців у країні.

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