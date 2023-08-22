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Чехія скоротила витрати на українських біженців

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 11:47
Чехія скоротила витрати на українських біженців
ПРАПОР ЧЕХІЇ. ФОТО PIXABAY.COM

Чехія скоротила витрати на українських біженців більш ніж на третину задля економії коштів у бюджеті.

Джерело: про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Seznam Zprávy.

Деталі: За даними чеського уряду, з якими ознайомилося видання, Прага скоротила витрати на українських біженців більш ніж на третину. Економія пов'язана із законом lex Ukrajina, в якому переглянуті виплати біженцям і який набув чинності в липні.

У червні 2023 року Чехія витратила майже 71 млн євро на гуманітарну допомогу та гранти солідарності, а до липня ці витрати впали до 46 млн євро.

Міністр праці Маріан Юречка підтвердив, що зміна умов призвела до значного скорочення витрат. За його словами, деякі біженці залишили країну і повернулися до України, тоді як інші вирішили знайти роботу в Чехії, щоб мати можливість покрити свої потреби.

Наразі в Чехії зареєстровано 325 742 українців з тимчасовим захистом – це одна з європейських країн, яка приймає найбільше українських біженців на душу населення. За даними бюро праці Чехії, у липні майже 110 тисяч біженців з тимчасовим захистом працювали.

Станом на липень люди, які проживають у зареєстрованих квартирах, отримують житлову допомогу в розмірі 125 євро на місяць. Крім того, біженці отримують гуманітарну допомогу.

Діти, студенти та люди похилого віку мають право на більшу допомогу – близько 200 євро на місяць, тоді як інші отримують близько 130 євро. Люди з інвалідністю отримують додаткові пільги.

Як свідчить опитування агентства STEM, 56% чеського населення підтримують перебування українських біженців у країні.

Що передувало: 

  • Раніше повідомлялося, що доходи двох третин українських біженців у Чехії перебувають за межею бідності, значна частина працює на некваліфікованих посадах.
  • Перед цим МВС Чехії подав для узгодження поправки до закону lex Ukraine, які передбачають продовження тимчасового захисту для українських біженців ще на рік – тобто до кінця березня 2025-го.
  • Нагадаємо, уряди європейських країн виділили понад 43 мільярди євро на прихисток для українців, які стали біженцями через розв'язану Росією війну.

Теми: Чехіябіженцігроші
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