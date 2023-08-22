Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чехия сократила расходы на украинских беженцев

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 11:47
Чехия сократила расходы на украинских беженцев
ФЛАГ ЧЕХИИ. ФОТО PIXABAY.COM

Чехия сократила расходы на украинских беженцев более чем на треть для экономии средств в бюджете

Источник: об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Seznam Zprávy.

Детали: Согласно данным чешского правительства, с которыми ознакомилось издание, Прага сократила расходы на украинских беженцев более чем на треть. Экономия связана с законом lex Ukrajina, который пересмотрел выплаты беженцам и вступил в силу в июле.

В июне 2023 года Чехия потратила почти 71 млн евро на гуманитарную помощь и гранты солидарности, а к июлю эти расходы упали до 46 млн евро.

Министр труда Мариан Юречка подтвердил, что изменение условий привело к значительному сокращению расходов. По его словам, некоторые беженцы покинули страну и вернулись в Украину, тогда как другие решили найти работу в Чехии, чтобы иметь возможность покрыть свои потребности.

Сейчас в Чехии зарегистрировано 325 742 украинских беженцев с временной защитой – это одна из европейских стран, которая принимает больше всего украинских беженцев на душу населения. По данным бюро труда Чехии, в июле почти 110 тысяч беженцев с временной защитой работали.

По состоянию на июль люди, проживающие в зарегистрированных квартирах, получают жилищную помощь в размере 125 евро в месяц. Кроме того, беженцы получают гуманитарную помощь.

Дети, студенты и пожилые люди имеют право на большую помощь – около 200 евро в месяц, тогда как другие получают около 130 евро. Люди с инвалидностью получают дополнительные льготы.

Как свидетельствует опрос агентства STEM, 56% чешского населения поддерживают пребывание украинских беженцев в стране.

Что предшествовало: 

  • Ранее сообщалось, что доходы двух третей украинских беженцев в Чехии находятся за чертой бедности, значительная часть работает на неквалифицированных должностях.
  • Перед этим МВД Чехии подало для согласования поправки к закону lex Ukraine, которые предусматривают продление временной защиты для украинских беженцев еще на год – то есть до конца марта 2025-го.
  • Напомним, правительства европейских стран выделили более 43 миллиардов евро на приют для украинцев, которые стали беженцами из-за развязанной Россией войны.

Темы: Чехиябеженцыденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Чехия
Чехия хочет назначения посла Украины в Праге
В Чехии намекнули, что их вертолеты Ми-24 может получить Украина
Под санкции Чехии попал главный строитель ракет в России и его зять
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: