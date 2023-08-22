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Чехия сократила расходы на украинских беженцев

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 11:47
Чехия сократила расходы на украинских беженцев
ФЛАГ ЧЕХИИ. ФОТО PIXABAY.COM

Чехия сократила расходы на украинских беженцев более чем на треть для экономии средств в бюджете

Источник: об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Seznam Zprávy.

Детали: Согласно данным чешского правительства, с которыми ознакомилось издание, Прага сократила расходы на украинских беженцев более чем на треть. Экономия связана с законом lex Ukrajina, который пересмотрел выплаты беженцам и вступил в силу в июле.

В июне 2023 года Чехия потратила почти 71 млн евро на гуманитарную помощь и гранты солидарности, а к июлю эти расходы упали до 46 млн евро.

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Министр труда Мариан Юречка подтвердил, что изменение условий привело к значительному сокращению расходов. По его словам, некоторые беженцы покинули страну и вернулись в Украину, тогда как другие решили найти работу в Чехии, чтобы иметь возможность покрыть свои потребности.

Сейчас в Чехии зарегистрировано 325 742 украинских беженцев с временной защитой – это одна из европейских стран, которая принимает больше всего украинских беженцев на душу населения. По данным бюро труда Чехии, в июле почти 110 тысяч беженцев с временной защитой работали.

По состоянию на июль люди, проживающие в зарегистрированных квартирах, получают жилищную помощь в размере 125 евро в месяц. Кроме того, беженцы получают гуманитарную помощь.

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Дети, студенты и пожилые люди имеют право на большую помощь – около 200 евро в месяц, тогда как другие получают около 130 евро. Люди с инвалидностью получают дополнительные льготы.

Как свидетельствует опрос агентства STEM, 56% чешского населения поддерживают пребывание украинских беженцев в стране.

Что предшествовало: 

  • Ранее сообщалось, что доходы двух третей украинских беженцев в Чехии находятся за чертой бедности, значительная часть работает на неквалифицированных должностях.
  • Перед этим МВД Чехии подало для согласования поправки к закону lex Ukraine, которые предусматривают продление временной защиты для украинских беженцев еще на год – то есть до конца марта 2025-го.
  • Напомним, правительства европейских стран выделили более 43 миллиардов евро на приют для украинцев, которые стали беженцами из-за развязанной Россией войны.

Темы: Чехиябеженцыденьги
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