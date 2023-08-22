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Делегація уряду Молдови приїде в Київ на День незалежності

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 12:23
Делегація уряду Молдови приїде в Київ на День незалежності
DORIN RECEAN, PARLAMENT.MD

Прем’єр Молдови Дорін Речан і троє міністрів приїдуть до Києва з дводенним візитом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на державне інформагентство Moldpres

Деталі: Делегація перебуватиме у Києві з візитом 22-24 серпня. 

Разом з прем’єром в Україну прямують міністр сільського господарства і харчової промисловості Владімір Боля, міністр енергетики Віктор Парліков, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрей Спину, а також держсекретар МЗС Руслан Болбочан. 

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Нагадаємо, також в понеділок в Україну приїхала президентка Угорщини Каталін Новак. Вона почала візит із Закарпаття, а звідти вирушить до Києва для участі у саміті Кримської платформи. 

У понеділок президентка Молдови Мая Санду та президент України Володимир Зеленський були серед учасників неформальної зустрічі балканських лідерів. Під час неї лідери 11 країн південно-східної Європи підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України. 

Теми: МолдоваУкраїнаКиївДень Незалежності
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