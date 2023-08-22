Делегация правительства Молдовы приедет в Киев на День независимости
Премьер Молдовы Дорин Речан и трое министров приедут в Киев с двухдневным визитом.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на государственное информагентство Moldpres
Детали: Делегация будет находиться в Киеве с визитом 22-24 августа.
Вместе с премьером в Украину направляются министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, министр энергетики Виктор Парликов, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину, а также госсекретарь МИД Руслан Болбочан.
Напомним, также в понедельник в Украину приехала президент Венгрии Каталин Новак. Она начала визит с Закарпатья, а оттуда отправится в Киев для участия в саммите Крымской платформы.
В понедельник президент Молдовы Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский были среди участников неформальной встречи балканских лидеров. Во время нее лидеры 11 стран юго-восточной Европы подписали Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины.