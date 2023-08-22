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Делегация правительства Молдовы приедет в Киев на День независимости

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 12:23
Делегация правительства Молдовы приедет в Киев на День независимости

Премьер Молдовы Дорин Речан и трое министров приедут в Киев с двухдневным визитом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на государственное информагентство Moldpres

Детали: Делегация будет находиться в Киеве с визитом 22-24 августа.

Вместе с премьером в Украину направляются министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, министр энергетики Виктор Парликов, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину, а также госсекретарь МИД Руслан Болбочан.

Напомним, также в понедельник в Украину приехала президент Венгрии Каталин Новак. Она начала визит с Закарпатья, а оттуда отправится в Киев для участия в саммите Крымской платформы.

В понедельник президент Молдовы Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский были среди участников неформальной встречи балканских лидеров. Во время нее лидеры 11 стран юго-восточной Европы подписали Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины.

Темы: МолдоваУкраинаКиевДень Независимости
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