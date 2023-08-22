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По всій Україні лунала тривога: злітав носій "Кинджалів"

Ірина БалачукВівторок, 22 серпня 2023, 13:28
По всій Україні лунала тривога: злітав носій Кинджалів
Скриншот з alerts.in.ua

Влада України оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через небезпеку ракетних ударів, небезпека тривала трохи більше 30 хв.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно повітряні сили: "Вся Україна − ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області".

Деталі: Коли звучать сирени, необхідно пройти в укриття.

Оновлено: О 13:24 тривоги почали скасовувати. Повітряні сили також повідомили про відбій загрози.

Теми: повітряна тривогаУкраїнаПовітряні сили ЗСУ
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