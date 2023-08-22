По всій Україні лунала тривога: злітав носій "Кинджалів"
Вівторок, 22 серпня 2023, 13:28
Влада України оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через небезпеку ракетних ударів, небезпека тривала трохи більше 30 хв.
Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно повітряні сили: "Вся Україна − ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області".
Деталі: Коли звучать сирени, необхідно пройти в укриття.
Оновлено: О 13:24 тривоги почали скасовувати. Повітряні сили також повідомили про відбій загрози.