По всей Украине звучала тревога: взлетал носитель "Кинжалов"
Вторник, 22 августа 2023, 13:28
Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за опасности ракетных ударов, опасность длилась чуть более 30 минут.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно воздушные силы: "Вся Украина − ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Саваслейка Нижегородской области".
Детали: Когда звучат сирены, необходимо пройти в укрытие.
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Обновлено: В 13:24 тревоги начали отменять. Воздушные силы также сообщили об отбое угрозы.
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