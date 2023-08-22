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По всей Украине звучала тревога: взлетал носитель "Кинжалов"

Ирина БалачукВторник, 22 августа 2023, 13:28
По всей Украине звучала тревога: взлетал носитель Кинжалов
Скриншот из alerts.in.ua

Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за опасности ракетных ударов, опасность длилась чуть более 30 минут.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно воздушные силы: "Вся Украина − ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Саваслейка Нижегородской области".

Детали: Когда звучат сирены, необходимо пройти в укрытие.

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Обновлено: В 13:24 тревоги начали отменять. Воздушные силы также сообщили об отбое угрозы.

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Темы: воздушная тревогаУкраинаВоздушные силы ВСУ
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