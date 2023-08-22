На Закарпатті викрили ділків, які продавали неякісні бронежилети для ЗСУ 

Військова контррозвідка СБУ викрила на Закарпатті схему розкрадання державних грошей на купівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ. Підприємцю, який поставив до ЗСУ браковані бронежилети на майже 6 млн грн, загрожує 12 років в'язниці.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За бюджетні кошти організатори оборудки поставили до однієї з військових частин регіону 350 бракованих бронежилетів.

Під час їхнього випробування було встановлено, що придбана продукція не відповідає заявленим технічним характеристикам 4-го класу захисту і є небезпечною для використання в бойових умовах".

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Деталі: Шахраї зірвали виконання відповідного оборонного замовлення на майже 6 млн грн.

Всю партію неякісної продукції вилучили і направили компанії-виробнику для усунення недоліків.

За даними слідства, до організації оборудки причетний директор місцевої комерційної структури.

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Підприємець підписав з представниками обласного військкомату договір на поставку українським захисникам оптової партії бронежилетів.

При цьому їхня вартість була штучно завищена, а якість не відповідала вимогам держстандарту.

Директору підприємства-постачальника повідомили про підозру за двома статтями ККУ: ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 ст.209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Обвинувальний акт щодо фігуранта направили до суду.

Наразі перевіряється причетність до незаконної діяльності посадовців військкомату, який замовив продукцію.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.