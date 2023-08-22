На Закарпатье разоблачили дельцов, которые продавали некачественные бронежилеты для ВСУ

Военная контрразведка СБУ разоблачила на Закарпатье схему хищения государственных денег на покупке некачественных бронежилетов для ВСУ. Предпринимателю, который поставил в ВСУ бракованные бронежилеты на почти 6 млн грн, грозит 12 лет тюрьмы.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "За бюджетные средства организаторы сделки поставили в одну из воинских частей региона 350 бракованных бронежилетов.

Во время их испытания было установлено, что приобретенная продукция не соответствует заявленным техническим характеристикам 4-го класса защиты и опасна для использования в боевых условиях".

Детали: Мошенники сорвали выполнение соответствующего оборонного заказа на почти 6 млн грн.

Всю партию некачественной продукции изъяли и направили компании-производителю для устранения недостатков.

По данным следствия, к организации сделки причастен директор местной коммерческой структуры.

Предприниматель подписал с представителями областного военкомата договор на поставку украинским защитникам оптовой партии бронежилетов.

При этом их стоимость была искусственно завышена, а качество не соответствовало требованиям госстандарта.

Директору предприятия-поставщика сообщили о подозрении по двум статьям УКУ: ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Обвинительный акт в отношении фигуранта направили в суд.

Сейчас проверяется причастность к незаконной деятельности должностных лиц военкомата, который заказал продукцию.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.